Французские солдаты сыграли гимн «Игры престолов» и пообещали сражаться на стороне Джона Сноу

В ожидании начала заключительного сезона сериала «Игра престолов» сухопутные войска Франции решили приобщиться к популярности телешоу, пишет Le Parisen. Так, авторы официального аккаунта сухопутных войск в Twitter пообещали сражаться в финальной битве на стороне Джона Сноу, а солдаты Иностранного легиона записали ролик с исполнением гимна знаменитого телепроекта.

В ожидании начала заключительного сезона сериала «Игра престолов» сухопутные войска Франции разместили в социальных сетях видеозапись, на которой гимн знаменитого телешоу исполняют солдаты Иностранного легиона, сообщает Le Parisien.

Как пояснили изданию представители вооружённых сил, ролик был снят в начале апреля служащими Первого иностранного полка, расположенного в городе Обань — «историческом центре» Иностранного легиона. Солдаты репетировали исполнение мелодии, начиная с января. «Это легионеры. Они хотели, чтобы всё было идеально, ведь именно этим они славятся», — заметил высокопоставленный представитель сухопутных войск.

При этом исполнением гимна дело не ограничилось. В официальном аккаунте сухопутных войск Франции в Twitter также появилось несколько сообщений с хэштегом #WinterIsComing. В воскресенье, к примеру, ведомство пообещало сражаться в последней битве «Игры престолов» на стороне Джона Сноу. «Сухопутные войска сумеют дать отпор!» — говорится в сообщении, подкреплённом видеороликом в стилистике сериала.

«Идея была в том, чтобы немного развеселить аудиторию, показать, что Иностранный легион не старинная структура, не поспевающая за повседневной жизнью французов», — признаются авторы этой «операции тотального пиара», подчёркивая, что привлечение новобранцев не было её непосредственной целью.