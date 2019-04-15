Das Erste: «Игра престолов» привлекает сотни тысяч туристов на места съёмок в Испании

Фанаты сериала «Игра престолов» активно посещают места съёмок, и особенно от этого выигрывает Испания, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Если раньше посмотреть на островок Сан-Хуан, известный по сериалу как Драконий Камень, приезжало по паре тысяч человек в год, то теперь число туристов возросло до 150 тысяч. Местные жители поддерживают такой кинотуризм, но не хотят замыкаться на нём: популярность сериала может быть временным явлением, а природные красоты никуда не исчезнут.

Популярный сериал «Игра престолов», последний сезон которого сейчас как раз выходит на экраны, привлекает туристов в Испанию, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Путешественники и фанаты сериала из разных стран стремятся посетить места, где проходили съёмки, и сделать фото на память.

По их впечатлениям, в кино всё выглядит несколько иначе и порой масштабнее, но Испания всё равно радует приезжих своими красотами. Так, реальный прообраз запечатлённого в сериале острова Драконий Камень с одноимённым замком находится на испанском побережье, причём маленький островок Сан-Хуан-де-Гастелугаче связывает с материком извилистый перешеек с каменной стеной, напоминающий по форме драконий хвост.

Некоторые туристы решили приехать в небольшой испанский городок ещё весной, до основного наплыва отдыхающих — большинство предпочитает приезжать сюда летом, потому что в другое время погода на атлантическом побережье непредсказуема. Как отмечается на сайте немецкого телеканала, после шумихи, поднявшейся вокруг «Игры престолов», количество туристов здесь значительно увеличилось: в 2000 году сюда приезжало около 2 тыс. человек за год, после съёмок в 2017 году — почти 150 тыс.

Работники местного туристического сектора относятся к этому по-разному. Некоторых раздражают путешественники, которые называют остров Драконьим Камнем — ведь на самом деле он носит название Сан-Хуан, и людям следовало бы научиться отделять реальность от вымысла.

Другие, напротив, настроились на приём гостей из числа фанатов сериала и попытались связать с ним знаменитую кухню региона. Когда в 2017 году вышла седьмая серия сезона, владельцы здешних баров организовали собственный «кулинарный» маршрут по следам «Игры престолов», причём в каждом следующем заведении подавались испанские закуски, посвящённые различным персонажам сериала.

С точки зрения немецкого специалиста по кинематографическому туризму, местные жители всё сделали правильно. Фанаты, которые приезжают туда, где снимался их любимый сериал, ожидают определённых впечатлений. Поэтому разумно устраивать экскурсии по местам съёмок и предлагать соответствующую духу фильма продукцию.

По мнению эксперта из Барселоны, Испания вполне подготовлена к приёму туристов, приезжающих в страну из-за того, что там снимался их любимый фильм или сериал. Для Испании это одновременно вызов и шанс. Запросы у всех путешественников разные — кто-то хочет просто погулять по городу, где разворачивалось действие, кто-то спешит посетить места, где проходили съёмки, и сделать там селфи для соцсетей.

Кинотуризм обладает большим потенциалом и привлекает дополнительно многих туристов в места, которые обычно не столь интересуют отдыхающих. Обычно туристы от кино имеют хороший заработок, позволяющий им путешествовать в отдалённые регионы, и интересуются культурой. Они приезжают, чтобы познакомиться со страной, в которой проходили съёмки, а возможность посетить съёмочные места — для них приятный бонус. Поэтому организаторы быстро сориентировались и сделали специальные туры для кинотуристов — и, в первую очередь, для фанатов «Игры престолов» — с остановками в местах, где велись съёмки.

Впрочем, местные жители и специалисты туристической отрасли не хотят замыкаться на кинотуризме и предпочитают акцентировать внимание на достопримечательностях и природных объектах. Они понимают, что фильмы и сериалы — проявление моды, и через 20 или 30 лет никто уже, возможно, не вспомнит об «Игре престолов». Зато красоты баскского побережья никуда не исчезнут, заключает немецкий телеканал Das Erste.