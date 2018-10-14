Independent: создатели «Игры престолов» призвали для борьбы со спойлерами убийцу беспилотников

Создатели «Игры престолов» пошли на экстраординарные меры, чтобы не раскрывать интригу финального сезона, пишет The Independent. Продюсеры сериала защищали съёмочную площадку с помощью устройства для борьбы с беспилотниками, которыми пользуются папарацци, утверждает издание.

Спойлеры к «Игре престолов» публиковали в сети неоднократно. То участники съёмочной группы раскрывали небольшие детали сюжета, то сама телекомпания HBO по ошибке раньше времени загружала в интернет целые эпизоды, пишет The Independent.

Поэтому продюсеры сериала пошли на «экстраординарные меры», чтобы сохранить интригу восьмого сезона. Они применили устройство для борьбы с беспилотниками, которыми пользуются папарацци, отмечает издание.

«Если беспилотник пролетает над съёмочной площадкой, то там есть штука, которая убивает беспилотники. И это по-настоящему круто. Она создаётся вокруг себя поле, и беспилотники просто падают на землю. Очень похоже на «Людей Икс», — рассказала журналистам Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк. Кроме того, по её словам, участники съёмок называли сериал «Древо жизни» и ставили альтернативные сцены, чтобы ввести в заблуждение любопытных наблюдателей.

Несмотря на дополнительные меры предосторожности, HBO не удалось полностью предотвратить утечку. Так, при заполнении судебных документов Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль Джейми Ланнистера, указал, в скольких сериях появится его персонаж, раскрыв интригу, доживёт ли тот до финала. Кроме того, в сеть, разумеется, попали фотографии со съёмочной площадки. Однако, пока никто не выложил сценарий новых серий, обращает внимание издание.

Точная дата начала восьмого сезона «Игры престолов» пока неизвестна. Но, как ожидается, он выйдет в начале следующего года, заключает The Independent.