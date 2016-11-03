CNN

CNN нашел фанатов «Игры престолов» среди украинских солдат
Солдаты, ведущие боевые действия на востоке Украины, построили копию Железного трона из популярного телесериала «Игра престолов». Как сообщает телеканал CNN, сейчас они пытаются продать свое творение, чтобы приобрести оборудование и припасы.

А это обязательно нужно увидеть фанатам «Игры престолов». Солдаты, сражающиеся на востоке Украины, соорудили свою версию Железного трона из популярного телесериала с помощью непригодных боеприпасов с поля боя. 

Украинские бойцы, построившие этот массивный «трон», утверждают, что использовали для его создания артиллерийские снаряды, пулеметные ленты и обезвреженные боеприпасы, которые были выпущены по ним пророссийскими сепаратистами с той стороны фронта. 

Теперь они пытаются продать «священный трон», а на вырученные деньги приобрести столь необходимое им оборудование и припасы. 

Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT. 

Дата выхода в эфир 03 ноября 2016 года.

 

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источник
CNN США Северная Америка
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вооруженный конфликт кинематограф кино Украина
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