Левый берег: Украинцы не доверяют властям страны

Почти половина украинцев не одобряет деятельность президента Петра Порошенко. Как сообщает «Левый берег», при этом работа правительства не нравится 51 проценту опрошенных, а действия Верховной рады не поддерживают 58 процентов украинцев.
Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг», почти половина украинцев не довольна действиями Петра Порошенко. Как пишет «Левый берег», на вопрос о том, одобряют ли опрошенные деятельность Порошенко, 44% ответили отрицательно, 30% – «скорее нет». При этом положительно о работе главы государства отзываются 3% респондентов, 17% – скорее одобряют ее, а 7% затруднились ответить.
На вопрос о том, одобряют ли участники опроса деятельность кабинета министров под руководством Владимира Гройсмана, 51% респондентов ответили отрицательно, 28% – «скорее нет». При этом 1% опрошенных полностью поддерживает действия правительства, 12% – «скорее да», а 8% дать ответ затруднились.
На вопрос о том, одобряют ли опрошенные деятельность Верховной рады, 58% из них ответили отрицательно, 29% – «скорее нет». При этом 7% сказали, что скорее положительно оценивают работу парламента, а 5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Как отмечает издание, опрос проводился с 28 сентября по 7 октября по заказу Международного республиканского института и финансировался правительством Канады. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.
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