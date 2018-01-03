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Focus: Россию и Китай разделила ледяная стена

Материал представлен в переводе ИноТВ
На российско-китайской границе из ниоткуда появилась большая ледяная стена, сообщает Focus. Причём не рукотворного, а природного происхождения. Немецкому изданию она напомнила величественное сооружение из сериала «Игра престолов».

Немного похоже на ледяную стену из американского фэнтези-сериала «Игра престолов». Но то, что вы видите, действительно существует. Эта стена находится на северо-восточном краю Китая у границы с Россией. Но к строительству пограничного укрепления не причастны ни русские, ни китайцы. 

Стена появилась естественным путём. В этом регионе зимой очень холодно и часто дует сильный ветер. Он и возвёл стену из льда на берегу озера Ханка. Она довольно длинная. Её протяжённость составляет более 15 километров, а высота в некоторых местах превышает 20 метров.

Но эту ледяную стену можно наблюдать не каждую зиму. Это необычный феномен, говорят метеорологи. Чтобы он возник, погода должна быть холодной и ветреной, а под замершей поверхностью озера должно происходить постоянное движение воды. И так как в этом году все факторы совпали, многие туристы уже отправились в путь, чтобы полюбоваться на это редкое зрелище.

Дата публикации 03 января 2018 года.   

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Focus Online Германия Европа
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