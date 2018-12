«Брексит, моя прелесть»: британский актёр показал внутреннего Голлума Терезы Мэй

Для нового шуточного видео актёр Энди Серкис, известный по роли Голлума в экранизации «Властелина колец», решил примерить своего персонажа на британские реалии. В ролике, очень быстро завоевавшем соцсети, Серкис предстал в образе Терезы Мэй, раздираемой противоречиями между желанием угодить народу и защитить свою «прелесть», сделку по брекситу, пишет The Huffington Post.

В шуточном скетче Серкис решил объединить героя фэнтезийной книги и вполне реального премьер-министра Терезу Мэй. В ролике под названием «СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСЬ: Что происходит в доме на Даунинг-стрит, 10!» (LEAKED: Footage From Inside No. 10 Downing Street!) обыгрывается раздвоение личности персонажа. Так, в лице злобного Голлума Мэй яростно защищает свою «прелесть», договор по брекситу. А в лице наивного и трусливого Смеагола премьер робко напоминает о том, что людям такая сделка не нравится.

Премьер-министр, вы хотели, чтобы я вам принёс вашу копию договора о выходе из ЕС.



ТЕРЕЗА МЭЙ/ ГОЛЛУМ: Наша прелесть. Наше соглашеньице. Воооот она… Наша сделочка! Да-а-а, да! Мы вернём себе контроль… Деньги, границы, законы… паспорта с синими обложечками!



ТЕРЕЗА МЭЙ/ СМЕАГОЛ: Нет… Это вредит людям… Они становятся бедными…



ТЕРЕЗА МЭЙ/ ГОЛЛУМ: Но я придумала сделочку… обсудила … и мы её хотим! Мы должны всё сделать!



ТЕРЕЗА МЭЙ/ СМЕАГОЛ: Ну хорошо… хорошо. Мы спросим людей, хотят ли они. А потом…



ТЕРЕЗА МЭЙ/ ГОЛЛУМ: Нет! Глупые лживые оставленишки! Они только всё портят.



ТЕРЕЗА МЭЙ/ СМЕАГОЛ: Ведь если люди хотят что-то другое, то…



ТЕРЕЗА МЭЙ/ ГОЛЛУМ: Неправда! Это единственная сделочка! Выгодная и привлекательная. Мы хотим её. Сделочка нужна нам. И мы её получим!



ТЕРЕЗА МЭЙ/ СМЕАГОЛ: Но они сказали нам, моя прелесть, что сделочка им не нравится. Они все терпеть не могут сделочку. Они хотят народного голосования…



ТЕРЕЗА МЭЙ/ ГОЛЛУМ: Народного голосования?! Арррррр! Они украдут её у нас. Проклятые! Мы их ненавидим!



ТЕРЕЗА МЭЙ/ СМЕАГОЛ: Но ведь люди — наши друзья….



ТЕРЕЗА МЭЙ/ ГОЛЛУМ: Нет у тебя никаких друзей!



ТЕРЕЗА МЭЙ/ СМЕАГОЛ: Вот она, сделочка. Моя. Моя сделочка. Мой брексит.



Коллега Серкиса и известный писатель Стивен Фрай оценил пародию, в которой, по его словам, «Тереза Мэй борется со своими внутренними Голлумом и Смеаголом». Издание также напоминает, что ранее в образе своего персонажа из «Властелина коллец» Серкис зачитывал некоторые твиты президента Дональда Трампа на одном из американских телешоу.