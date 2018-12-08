Ведущий Fox News: Европейский союз — пережиток прошлого

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox News: Над Европой сгущаются грозовые тучи. Да, это избитое выражение, но какое же оно точное. На предстоящей неделе царящее там замешательство станет более чем очевидным.

К несчастью, последствия всего этого также вполне могут сильно ударить и по нам, по Америке.

Начнём с Франции. Завтра там, по сути, ничего не будет работать. Будет закрыта Эйфелева башня и Лувр, где выставлена картина «Мона Лиза». Уже были перенесены шесть важных матчей по футболу. Так что всё, явно, очень серьёзно.

Власти сильно обеспокоены повторением уличных беспорядков, которые проходили в стране на протяжении нескольких недель. Простые люди взбунтовались. Нежизнеспособный европейский социализм просто не работает.

Британцы во вторник будут голосовать по плану премьер-министра Мэй о выходе из Европейского союза. Всё походит на то, что он потерпит крах. Это же политический хаос, бракоразводный процесс! Браку между Британией и Европой, похоже, наступает конец. И финансовые последствия будет неприятными.

Есть ещё Италия. Они голыми руками бьются с остальной Европой из-за денег. Если британцы вырвутся из ЕС, итальянцы могут пойти по их стопам.

Не будем забывать про Германию, самую важную страну Европы и её крупнейшую экономику. Она, по сути, остаётся без лидера, поскольку Ангела Меркель готовится уйти из власти.

Сложите всё это воедино — и перед нами то, что называется экзистенциальным риском. Это риск того, что Европейский союз прекратит своё существование — как минимум, в его нынешней форме. Так может произойти при самом плохом развитии событий. И если даже ситуация не дойдёт до такой крайности, на финансовых рынках Европы на предстоящей неделе будет полный сумбур.

Вряд ли всё это обойдёт стороной наш рынок, Уолл-Стрит. Думаю, что Европа, возможно, сыграла свою роль в недавних колебаниях на рынке. Подозреваю, что после всех событий предстоящей недели нам предстоит пережить новые удары. Так что берегитесь!

Европейский союз — это пережиток прошлого. Пока социализм терпит крах, Евросоюз ждут нелёгкие времена выживания. Им — или же нам — будет непросто.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года.