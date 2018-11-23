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Euronews: ЕС теряет миллиарды из-за психических расстройств у европейцев
У каждого шестого жителя ЕС врачи выявляют расстройство психики. В частности, это депрессии, неврозы и расстройства, вызванные злоупотреблениями алкоголя и наркотиков. В докладе Еврокомисии и ОЭСР эксперты предупреждают, что из-за этого Евросоюз ежегодно несёт убытки в размере 4% ВВП, сообщает Euronews.

Проблемы психического здоровья наблюдаются у каждого шестого жителя Европейского союза. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития.

Согласно опубликованным данным, острее всего проблема стоит в Финляндии, Нидерландах, Франции, Ирландии и Португалии. Речь идёт, в частности, о таких болезнях, как депрессия, неврозы и расстройства, вызванные злоупотреблениями алкоголя и наркотиков.
 
В докладе утверждается, что такое положение дел оборачивается ущербом для экономики в размере €600 млрд., что составляет 4% ВВП Евросоюза. Отчасти это связано с проблемами трудоустройства, нередко возникающими у людей с подобными заболеваниями, что сказывается на уровне безработицы. Кроме того, это сопряжено со значительными расходами, выделяемыми на различные программы социального страхования, а также идущими непосредственно на медицинскую помощь пациентам.
 
В связи с этим авторы доклада призывают власти уделять больше внимания проблемам психического здоровья, которыми слишком часто пренебрегают, не учитывая серьёзный вред, который они наносят и жизни людей, и экономике.
 
Дата выхода в эфир 22 ноября 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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