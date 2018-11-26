Welt о сделке по брекситу: исторический день, но праздновать нечего

Сделка по брекситу, достигнутая на внеочередном заседании глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, не обрадовала ни одну из сторон, сообщает немецкий телеканал Welt. Более того она по-прежнему под угрозой из-за предстоящего голосования в нижней палате британского парламента. Если соглашение не будет принято, Великобритании грозит новый референдум или «жёсткий» брексит.

Исторический день в Брюсселе, но желания праздновать практически ни у кого нет. После длинных 17 месяцев переговоров главы правительств и государств ЕС заключили договор по брекситу. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал произошедшее «трагедией». Другие участники внеочередного саммита высказались схожим образом. Но что поделаешь?! Теперь все взгляды устремлены в Лондон, где в декабре Терезе Мэй нужно будет провести эту сделку через нижнюю палату парламента.



В заключении подписание стало всего лишь формальностью, по крайней мере, для Европейского союза. После того как в субботу были устранены последние препятствия все 27 глав государств и правительств проголосовали за соглашение по брекситу.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я считаю, что нам удалось совершить, так сказать, дипломатический пируэт. Хочу это подчеркнуть. В очень сложной, беспрецедентной ситуации, потому что такого ещё не было, чтобы страна покидала Европейский союз.



И как раз по этой причине глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Европарламент и нижнюю палату британского парламента учесть ту работу, которая была проведена в течение 17 месяцев интенсивных переговоров.



ЖАН-КЛОД ЮНКЕР, глава Еврокомиссии: Это самая выгодная сделка для Великобритании и ЕС. Единственно возможная сделка.



Соединённое Королевство обязалось выплатить ЕС приблизительно €45 миллиардов. Границы с жёстким контролем между британской провинцией Северная Ирландия и Ирландией пока не будет. И граждане ЕС вправе продолжить учиться или работать в стране.



ДОНАЛЬД ТУСК, глава Евросовета: Одно несомненно: мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше.



Теперь премьер-министр Британии должна провести 600-страничный договор через свой парламент и преподнести в выгодном свете гражданам страны.



ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Мы не получили всего, чего хотели. Иногда приходиться смотреть, какие интересы для нас важнее всего и концентрироваться на них. Ещё до Рождества мы примем решение в парламенте. Это будут одни из самых важных голосований за последние годы.



Но она может их проиграть. В нижней палате Великобритании североирландская партия ДЮП заявила, что наложит вето (на сделку по брекситу. — ИноТВ). При этом правительство меньшинства Мэй зависит от голосов этой партии. Если сделка не получит большинства в парламенте стране угрожает новый референдум или «жёсткий» брексит.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2018 года.