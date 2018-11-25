Sky News: Мэй призывает парламент одобрить брексит — европейцы на новые переговоры не пойдут

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в речи по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе, где члены блока согласовали и одобрили план по брекситу, по сути, обратилась к членам британского парламента с призывом также поддержать его, сообщает Sky News. Как отметила в интервью каналу политолог Джеки Дэвис, если процедура не получит одобрения с британской стороны, европейцы вряд ли сядут за стол переговоров и пойдут на какие-то серьёзные уступки.

Итак, Тереза Мэй, как вы видели, завершила, наверное, самую важную свою пресс-конференцию. По сути, у неё осталось чуть больше двух недель, около пятнадцати дней, до того момента, когда парламент должен будет провести так называемое заседание по вопросу голосования. Всё указывает на то, что члены парламента пока не готовы согласиться (на план по брекситу. — ИноТВ).

Между тем, госпожа Мэй, как это отметили некоторые из опрашивавших её журналистов, выдвигает уже знакомые всем аргументы. Во-первых, она заявила, что сделка по брекситу — хороша с точки зрения национальных интересов, поскольку она раз и навсегда положит конец свободному перемещению людей. Как известно, она уже давно убеждена, что иммиграцию необходимо ограничить, и это стало главным поводом для референдума по брекситу. Кроме того, Мэй упомянула контроль над нашими средствами и над нашим законодательством.



Что до членов парламента, Мэй, по сути, обратилась к ним с призывом поддержать сделку. «Британцы больше не хотят тратить время на споры о брексите», — заявила она. Редактору нашего политического отдела Фейсалу Исламу она также сказала, что нынешняя сделка — лучший из всех возможных вариантов, и что это «единственная возможная сделка».



Говоря о членах парламента, которые склоняются к тому, чтобы проголосовать против сделки, она отметила, что это «вопрос доверия к политикам — доверия, которое мы прямо сейчас оправдываем». На вопрос о том, не «грустно» ли ей в связи с происходящими событиями, — а именно такое слово используют сейчас многие европейские политики, включая Ангелу Меркель — она ответила отрицательно, пояснив, что настало время жить дальше.

Итак, мы увидели от премьер-министра твёрдость — не будем забывать, она сказала, что будет в течение следующих двух людей активно вести кампанию за брексит, к чему, как мне кажется, будет относиться и её завтрашнее выступление в парламенте по итогам нынешнего саммита. А теперь давайте послушаем, что по этому поводу думает Джеки Дэвис, старший советник Европейского центра политики и давно наблюдает за брюссельской политической сценой. Джеки, во-первых, обсудим вот что — премьер-министра спросили о том, будут ли ещё какие-то переговоры в дальнейшем; все отвечают на этот вопрос «нет». Они искренне так считают?

ДЖЕКИ ДЭВИС, старший советник Европейского центра политики: Думаю, что да. Очень трудно было бы сказать, на какие ещё уступки им можно пойти. Но в контексте Брюсселя мы никогда не говорим «никогда»; если палата общин проголосует против сделки, и Мэй придётся вернуться за стол переговоров, думаю, как-то «поколдовать» с условиями и внести какие-то чисто косметические изменения ещё можно. Но на фундаментальном уровне они убеждены, что зашли так далеко, как могли, что они теперь находятся на черте, которую нельзя пересекать. А со стороны ЕС всем до сих пор весьма и весьма успешно удавалось такую черту не пересекать.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2018 года.