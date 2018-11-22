El País: Испания наложит вето на сделку по брекситу, если не будет решена «гибралтарская проблема»

Председатель испанского правительства Педро Санчес пригрозил Британии наложить вето на её соглашение с Брюсселем по брекситу, пишет El País. Как уточнили в Мадриде, произойдёт это в том случае, если в договоре не будет оговорена дальнейшая судьба «британской колонии» Гибралтар, на которую претендует Испания.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе телефонного разговора с главой британского правительства Терезой Мэй заявил о готовности Мадрида наложить вето на договор между Лондоном и Брюсселем о выходе Британии из Евросоюза, сообщает El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Произойдёт это в том случае, если в договорённости между Лондоном и ЕС не будет внесена ясность относительно того, как в будущем будут обстоять дела между Мадридом и Соединённым Королевством в вопросе Гибралтара. Причём Испания считает, что тему «британской колонии» Мадриду и Лондону следует обсуждать в двустороннем порядке.

Между тем на фоне полной неопределённости по поводу брексита Испания и Соединённое Королевство заключили предварительное двустороннее соглашение относительно Гибралтара, говорится в статье. Так, оба правительства достигли ряда договорённостей, которые будут регламентировать отношения между Испанией и британской колонией, как только эта территория выйдет из состава ЕС вместе с Британией.

Речь идёт о четырёх меморандумах о взаимопонимании, а также о соглашении по налогообложению, которые нацелены на то, чтобы добиться баланса между Испанией и Гибралтаром, ведь последний является так называемым «налоговым раем». Председатель испанского правительства Педро Санчес уже признал наличие этих принципиальных договорённостей, но предупредил о том, что угроза наложения вето на общие соглашения по брекситу между ЕС и Британией остаётся.

Как отмечает El País, заявление Санчеса прозвучало в самый критичный момент брексита. Этому отчасти поспособствовал и отказ Испании подписывать текст, в котором нет гарантий того, что Гибралтар в будущем не будут считать неотъемлемой частью Соединённого Королевства.

«Если эта проблема не будет решена, Испании придётся проголосовать против соглашения по брекситу, поскольку это затрагивает сущность нашей страны, нашей нации. И правительство говорит вам, что ему удалось подписать протокол и четыре меморандума об отношениях с Гибралтаром. У нас конструктивная позиция», — приводит издание слова премьера Педро Санчеса.

Как уточняет издание, четыре меморандума о взаимопонимании касаются следующих вопросов. Во-первых, повышения цен на табачные изделия в Гибралтаре, поскольку в Мадриде опасаются, что разница цен может спровоцировать контрабанду этих товаров в Испанию.

Второй меморандум посвящён передвижению рабочей силы через границу, поскольку ежедневно около 10 тыс. испанцев ездят на работу в Гибралтар. Третий документ касается вопросов экологии: Испания, в частности, жалуется на то, что британская колония, среди прочего, осуществляет незаконный сброс отходов.



В четвёртом меморандуме говорится о сотрудничестве между полицейскими и таможенниками Испании и Гибралтара. Однако, наверно, самым важным стал договор, посвящённый налогообложению, поскольку многие компании, действующие на испанской территории, зарегистрированы в Гибралтаре для того, чтобы платить меньше налогов, пишет El País.