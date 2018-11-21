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Военные на страже правопорядка и даже бензоколонок: Times рассказала о подготовке к жёсткому брекситу

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Специальному отряду британских военных было поручено разработать план действий на тот случай, если Британия будет выходить из ЕС, так и не достигнув с Брюсселем соглашения по брекситу, пишет The Times. Согласно имеющимся наработкам, планируется возможное привлечение военнослужащих для охраны не только правопорядка, но даже бензоколонок.
Военные на страже правопорядка и даже бензоколонок: Times рассказала о подготовке к жёсткому брекситу
Reuters
Если Великобритании до 29 марта 2019 года, когда она должна официально выйти из состава ЕС, не удастся достичь сделки по брекситу, на улицах британских городов могут быть развёрнуты военные для поддержания правопорядка, пишет The Times. Специальное армейское подразделение уже начало разрабатывать планы возможного развития событий в преддверии и после этой даты.
 
На прошлой неделе 20 офицерам, которые курируют данную операцию, было поручено ускорить планирование действий на случай, если соглашение с ЕС по брекситу так и не будет достигнуто. Эта команда работает над тем, как военные смогут помочь полиции в поддержании правопорядка и в доставке медпрепаратов в больницы.
 
Вооружённые силы также могут сыграть свою роль в предотвращении транспортного коллапса в графстве Кент, который может возникнуть из-за перегруженности портов. Один из вариантов решения этой проблемы — создать парковку для грузовиков на неиспользуемом военном аэродроме и на территории одного из тренировочных центров.
 
Мобильный отряд воздушных перевозок ВВС Великобритании может быть использован для того, чтобы помогать пограничникам с паспортным контролем в аэропортах. А британские ВМС, возможно, будут привлечены к патрулированию рыболовного промысла.
 
При самом неблагоприятном развитии событий военным будет поручена охрана бензоколонок, говорится в статье.
 
Как отмечает The Times, к содействию в решении чрезвычайных ситуаций в короткий срок могут быть привлечены порядка 10 тыс. британских военных, из них круглосуточно в состоянии боевой готовности находятся 1200 солдат.
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источник
Times Великобритания Европа
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брексит ВВС Великобритания военнослужащие Евросоюз
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