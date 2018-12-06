Под колпак всех российских дипломатов — Daily Mirror рассказала о секретной директиве MI5

Спецслужбы Великобритании намерены усилить слежку за российскими дипломатами, поскольку подозревают их в разведывательной деятельности, сообщает Daily Mail. После мартовских высылок российский дипломатический корпус в королевстве резко сократился, ввиду чего МI5 подозревает Кремль в мобилизации усилий оставшихся сотрудников посольства. В распоряжении издания оказалась секретная служебная записка МI5, в которой, помимо прочего, рекомендуется отслеживать передвижения российских дипломатических автомобилей.

Российские секретные агенты начали новую волну «миссий с вероятным летальным исходом» на территории Великобритании, пишет Daily Mirror, ссылаясь на источник из британских спецслужб.

Издание пишет, что получило доступ к секретной служебной записке МI5, в которой говорится о необходимости привести разведслужбы королевства в состояние повышенной готовности. Лондон подозревает, что российские дипломаты, которых не выслали из Великобритании после отравления Скрипалей, могут быть мобилизованы, для выполнения разведывательных миссий.

В записке содержится рекомендация для сотрудников служб безопасности — отслеживать передвижения российских дипломатических автомобилей. Кроме того, в ней приведён список номерных знаков подозрительных российских машин и содержится специальное предупреждение: «мы осведомлены о том, что сотрудники российских спецслужб много путешествуют по Великобритании и некоторые из их действий связаны с разведывательной активностью».

Daily Mirror также сообщает, что записка рекомендует сотрудникам британских спецслужб записывать номерные знаки а также отмечать время и место фиксации подозрительных автомобилей, направление движения и число пассажиров.

Как напоминает издание, Великобритания в марте этого года выслала 23 российских дипломата, что, по мнению неназванного высокопоставленного источника, стало серьёзным ударом по возможностям Кремля в плане сбора разведывательной информации. Тот же источник заявляет, что «Кремлю потребуются годы на то, чтобы восстановить свои возможности в Великобритании, и ряд попыток начать этот процесс был предотвращён. Поэтому, подозрение падает на дипломатов, продолжающих работать в посольстве».