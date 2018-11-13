Экс-глава MI6: Россия главным образом пытается ослабить и расколоть Европу

С помощью своего влияния и разведывательного потенциала Россия пытается навредить Европе и США, заявил в интервью El País экс-директор MI6 Джон Сойерс. При этом он подчеркнул, что Москва предпринимает усилия, главным образом нацеленные на то, чтобы ослабить и расколоть Европу.
Россия пытается использовать свой разведывательный потенциал и своё влияние для того, чтобы навредить Европе и США, заявил в интервью El País бывший директор Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Джон Сойерс. Он также указал на то, что главная цель Москвы — ослабить и расколоть Европу.
«Что преследуют Россия своими действиями? Думаю, она ведёт игру кто кого. Они не верят в исход, при котором выиграют обе стороны. Если выигрывает другая сторона, Россия проигрывает. И наоборот. Речь идёт об определённом типе менталитета. Они знают, что в ближайшие годы их экономика не будет мощной и динамичной, поэтому они до сих пор предпринимают усилия, главным образом направленные на то, чтобы ослабить и расколоть Европу», — подчеркнул Сойерс.
Между тем экс-глава MI6 отметил, что, по его мнению, между Россией и Западом пока нет никакой широкомасштабной конфронтации во всех сферах.
«Русские действительно хорошо умеют оценивать, в каких областях они хотят сотрудничать, а в каких предпочитают конфронтацию. Думаю, что Путин — очень умелый лидер. Он знает: у того, чего хочет добиться Россия, есть свои границы. Он пытается создать сферу влияния в Центральной и Восточной Европе и расколоть Запад, но не против сотрудничества в вопросах энергетики и, в некоторой мере, в вопросах технологий», — заявил экс-глава MI6 в интервью El País.
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