Times: экс-глава британской разведки жалеет, что помог Путину удержать власть

Когда Ричард Дирлав в 2000 году возглавлял MI6, с ним на связь в Лондоне вышел представитель российских спецслужб и попросил посодействовать визиту Тони Блэра в Санкт-Петербург для встречи с и.о. президента Владимиром Путиным, сообщает The Times. Как признал Дирлав, теперь он жалеет, что тогда его ведомство одобрило поездку Блэра и помогло действующему главе Кремля укрепить репутацию перед выборами.

Бывший директор MI6 сэр Ричард Дирлав, возглавлявший британскую разведку с 1999 по 2004 годы, заявил, теперь спецслужбы сожалеют о том, что когда-то якобы помогли Владимиру Путину стать президентом России, пишет The Times.



По словам Дирлава, незадолго до президентских выборов 2000 года, в которых участвовал действующий глава Кремля, с ним на связь в Лондоне вышел высокопоставленный представитель российских спецслужб и попросил помощи MI6. Россиянин пригласил бывшего на тот момент премьер-министром Великобритании Тони Блэра приехать в Санкт-Петербург и вместе с Путиным посетить оперу «Война и мир» в Мариинском театре.



«Мы долго обсуждали в Лондоне, стоит ли Тони Блэру принимать приглашение или нет. Мы решили, что это необычная и уникальная возможность, и приняли приглашение», — поделился Дирлав на Кливденском литературном фестивале. Когда чуть позже его спросили, есть ли сожаления, что MI6 в своё время помогла укрепить репутацию Путина, Дирлав ответил, что «сейчас, конечно, есть большие сожаления».



«Помните, что у нас был период, когда наши отношения с Россией носили скорее позитивный характер. Потом этому стали препятствовать маленькие проблемы, а затем маленькие проблемы превратились в большие», — подчеркнул сэр Ричард Дирлав. По его словам, российско-британские отношения, на протяжении двух лет развивавшиеся вполне успешно, намного усложнились, по мере того как «режим Путина стал всё яснее показывать своё лицо».



По мнению Дирлава, покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля говорит о «кризисе» в российской разведывательной среде. «Зачем вообще Путину, если это был он, приказывать убить Скрипаля? Мне кажется, это отражает кризис в России — с момента распада Советского Союза к ним внедрилось так много иностранных сил, что теперь они пытаются заблокировать двери, дать понять, что если вас завербовала западная разведка, вы никогда не сможете уйти от российского возмездия», — заявил экс-глава MI6.



При этом Дирлав отметил, что во «вмешательство» России в референдум по брекситу он не слишком верит, как и не верит, что русские «манипулируют» американским президентом Дональдом Трампом.

* Комментарий ИноТВ:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так ответил на слова экс-главы MI6: «Мы не знали, что MI6 даёт разрешение на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном это не повод для наших комментариев».