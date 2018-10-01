Independent: глава британского МИД сравнил ЕС с СССР — превращается в «тюрьму»

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сравнил ЕС с СССР, обвинив Брюссель в том, что из-за нежелания давать зелёный свет по брекситу, он превращается в «тюрьму», пишет The Independent. По мнению Ханта, если ЕС будет мешать своим членам выходить из своего состава, то их желание «сбежать» будет только расти.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сравнил ЕС с Советской Россией, обвинив Брюссель в том, что он превращается в «тюрьму», а также пообещал «сражаться» за сделку по брекситу, пишет The Independent.



В своём необычном заявлении на съезде Консервативной партии министр обрушился на европейских лидеров, обвинив их в том, что они отринули «идеалы европейской мечты». По его словам, всё указывает на то, что Брюссель «полагает, что клуб можно сохранить, наказав выходящих из него членов».



«Что случилось с верой в идеалы европейской мечты? — задал он вопрос всем присутствующим. — ЕС был создан ради защиты свободы. Это Советский Союз не давал людям уходить».



«Урок истории ясен: если вы превратите ЕС в тюрьму, то желание её покинуть будет не уменьшаться, а расти — и мы будем не единственными пленниками, которые захотят сбежать», — добавил он.



Кроме того Хант вспомнил знаменитый боевой клич Маргарет Тэтчер против централизации ЕС. «Мы понимаем, что ЕС стремится защитить себя. Однако если ЕС будет реагировать на выход Великобритании только попытками породить внутри неё раскол, то, как однажды сказала мне одна незаурядная личность, ответ будет «нет-нет-нет», — заявил глава британского МИД.



Кроме того, Хант предупредил ЕС, чтобы тот «не путал британскую вежливость с британской слабостью». «Если вы загоните такую страну как Британия в угол, то мы не дрогнем — мы будем драться», — подчеркнул политик.



С подобной речью Хант выступил на фоне других докладчиков, соревнующихся в том, чтобы в первый день съезда сделать самое антиевропейское заявление. Бывший глава Конфедерации британской промышленности Дигби Джонс предупредил президента Франции Эммануэля Макрона, что он «заплатит высокую цену за высказанное желание наказать» Лондон из-за переговоров по брекситу.



В то же время мэр агломерации Уэст-Мидлендс Энди Стрит пошутил, что местные рабочие производят «оружейные системы для истребителя F-35», и что Брюсселю стоит об этом вспомнить, когда он «в следующий раз начнёт сражаться с британским премьер-министром».



В своей речи Хант призвал ЕС не «отталкивать руку дружбы, протянутую премьер-министром». «Наказывать Великобританию за брексит — это значит лечить симптомы проблемы, а не их причину», — отметил он.



Тем не менее главу МИД очень быстро окрестили «третьесортным пародистом на Бориса (Джонсона. — ИноТВ)». «Сравнение ЕС с СССР просто оскорбительно. Похоже, что он выполняет за Бориса его работу и подражает его нелепым насмешкам», — заявил бывший глава Либеральных демократов и противник брексита Тим Фэррон.