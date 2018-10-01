Times: битва за «корону» Мэй началась — среди претендентов Борис Джонсон
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон представил свою программу, которая, по его мнению, поможет Консервативной партии одержать победу на следующих выборах. В то же время он считает, что для того, чтобы нанести поражение лейбористам, правительству необходимо перестать подражать их главе Джереми Корбину. Кроме того, Джонсон усомнился в том, что премьер-министр Тереза Мэй верит в брексит, а также назвал её «план Чекерс» «абсурдом», пишет The Times.
Бывший министр также призвал правительство «с гордостью» продвигать консервативные идеи, а также приложить более значительные усилия для постройки домов и создания инфраструктуры. По его мнению, Великобритания должна построить мост в Ирландию, проложив помимо этого высокоскоростную железную магистраль на севере страны.
Джонсон заявил, что предложение Мэй, заключающееся в том, что Лондон и ЕС будут собирать пошлины друг друга «абсолютно нелепо», отметив, что сторонник брексита добился бы лучшей сделки. «В отличие от премьер-министра, я агитировал за брексит, — добавил он. — В отличие от премьер-министра я боролся за него, я верю в него, я считают его правильным решением для нашей страны и я считаю, что происходящее сейчас — это, увы, не то, что было обещано людям в 2016 году».
Почти не скрывая, что выступает против позиции Мэй по новым правилам и налогам, Джонсон отметил: «Мне кажется, что мы должны найти доводы в пользу рынка. Не думаю, что нам нужно лицемерно резвиться на почве социалистов. Корбина нельзя победить, став Корбином».
«Нам нужно гордиться тем, что мы консерваторы, гордиться нашими ценностями, верить в себя и в нашу способность находить средства на финансирование фантастического здравоохранения для людей с психическими отклонениями и фантастического соцобеспечения... В нынешнем подходе к брекситу меня беспокоит то, что мы можем перестать верить в себя и в Британию», — подчеркнул Джонсон.
Кроме того, бывший министр выступает за строительство железнодорожной магистрали на севере страны, что наверняка придётся по нраву местным консерваторам. «Существуют проекты, которые мы должны осуществить в плане развития транспорта на севере страны и которые должны получить приоритет над HS2*. Просто невероятно, сколько времени уходит на то, чтобы доехать с востока страны на запад и наоборот», — отметил он.
Тем не менее бывший глава МИД отказался говорить, должна ли Мэй, по его мнению, вести партию на следующие выборы, дав чётко понять, что «она на карандаше» у её депутатов. «Премьер-министр заявила, что она будет работать на своей должности до тех пор, пока она нужна партии, и я считают, что так и должно быть», — подчеркнул он.
Ранее бывший министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что он проголосует за то, чтобы Мэй осталась на своём посту, даже если в её адрес выдвинут вотум недоверия. Кроме того, он добавил, что не разделяет мнения Джонсона и считает, что консерваторам необходимо избежать раздора «по такому важному вопросу».
«Борис — отличный приятель, мы с ним закадычные друзья, но очень многие его идеи, как мне кажется, подходят для газет, но необязательно подходят для политики», — признался он.
Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон также раскритиковала нападки Джонсона на премьер-министра. «Похоже, что он очень много рассказывает о своей работе на посту лондонского мэра и очень мало… по сути он даже не упоминает о том, что был главой МИД два года и имел возможность влиять на процесс брексита, и, более того, положительно о нём отзывался ещё в декабре», — заявила она.
Выступление Джонсона, как отмечает The Times, означает начало «публичного конкурса красоты» среди претендентов на «корону» Мэй на съезде Консервативной партии, который сегодня открывается в Бирмингеме.
Что же касается бывшего министра, то он делает акцент на том факте, что его дважды избирали мэром Лондона, что даст ему возможность повторить этот успех в масштабе всей страны.
* HS2 — проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить юг и север Англии (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
Sky: Джонсон назвал план Мэй по брекситу «катастрофой» и предложил «канадский вариант»
-
Telegraph: британские консерваторы уже подбирают замену для Терезы Мэй
-
Independent: британцы устали от старых партий — им нужна свежая кровь
-
Daily Mail: Борис Джонсон сравнил план Мэй по брекситу с шахидским поясом