Times: битва за «корону» Мэй началась — среди претендентов Борис Джонсон

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон представил свою программу, которая, по его мнению, поможет консерваторам одержать победу на грядущих выборах, пишет The Times. Как отмечает газета, Джонсон назвал план Мэй по брекситу «абсурдом», а также поставил под сомнение её решимость довести дело выхода страны из ЕС до конца.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон представил свою программу, которая, по его мнению, поможет Консервативной партии одержать победу на следующих выборах. В то же время он считает, что для того, чтобы нанести поражение лейбористам, правительству необходимо перестать подражать их главе Джереми Корбину. Кроме того, Джонсон усомнился в том, что премьер-министр Тереза Мэй верит в брексит, а также назвал её «план Чекерс» «абсурдом», пишет The Times.



Бывший министр также призвал правительство «с гордостью» продвигать консервативные идеи, а также приложить более значительные усилия для постройки домов и создания инфраструктуры. По его мнению, Великобритания должна построить мост в Ирландию, проложив помимо этого высокоскоростную железную магистраль на севере страны.



Джонсон заявил, что предложение Мэй, заключающееся в том, что Лондон и ЕС будут собирать пошлины друг друга «абсолютно нелепо», отметив, что сторонник брексита добился бы лучшей сделки. «В отличие от премьер-министра, я агитировал за брексит, — добавил он. — В отличие от премьер-министра я боролся за него, я верю в него, я считают его правильным решением для нашей страны и я считаю, что происходящее сейчас — это, увы, не то, что было обещано людям в 2016 году».



Почти не скрывая, что выступает против позиции Мэй по новым правилам и налогам, Джонсон отметил: «Мне кажется, что мы должны найти доводы в пользу рынка. Не думаю, что нам нужно лицемерно резвиться на почве социалистов. Корбина нельзя победить, став Корбином».



«Нам нужно гордиться тем, что мы консерваторы, гордиться нашими ценностями, верить в себя и в нашу способность находить средства на финансирование фантастического здравоохранения для людей с психическими отклонениями и фантастического соцобеспечения... В нынешнем подходе к брекситу меня беспокоит то, что мы можем перестать верить в себя и в Британию», — подчеркнул Джонсон.



Кроме того, бывший министр выступает за строительство железнодорожной магистрали на севере страны, что наверняка придётся по нраву местным консерваторам. «Существуют проекты, которые мы должны осуществить в плане развития транспорта на севере страны и которые должны получить приоритет над HS2*. Просто невероятно, сколько времени уходит на то, чтобы доехать с востока страны на запад и наоборот», — отметил он.



Тем не менее бывший глава МИД отказался говорить, должна ли Мэй, по его мнению, вести партию на следующие выборы, дав чётко понять, что «она на карандаше» у её депутатов. «Премьер-министр заявила, что она будет работать на своей должности до тех пор, пока она нужна партии, и я считают, что так и должно быть», — подчеркнул он.



Ранее бывший министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что он проголосует за то, чтобы Мэй осталась на своём посту, даже если в её адрес выдвинут вотум недоверия. Кроме того, он добавил, что не разделяет мнения Джонсона и считает, что консерваторам необходимо избежать раздора «по такому важному вопросу».



«Борис — отличный приятель, мы с ним закадычные друзья, но очень многие его идеи, как мне кажется, подходят для газет, но необязательно подходят для политики», — признался он.



Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон также раскритиковала нападки Джонсона на премьер-министра. «Похоже, что он очень много рассказывает о своей работе на посту лондонского мэра и очень мало… по сути он даже не упоминает о том, что был главой МИД два года и имел возможность влиять на процесс брексита, и, более того, положительно о нём отзывался ещё в декабре», — заявила она.



Выступление Джонсона, как отмечает The Times, означает начало «публичного конкурса красоты» среди претендентов на «корону» Мэй на съезде Консервативной партии, который сегодня открывается в Бирмингеме.



Что же касается бывшего министра, то он делает акцент на том факте, что его дважды избирали мэром Лондона, что даст ему возможность повторить этот успех в масштабе всей страны.



* HS2 — проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить юг и север Англии (прим. ИноТВ).