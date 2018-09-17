Independent: британцы устали от старых партий — им нужна свежая кровь

Большая часть британских избирателей готова обдумать возможность поддержки нового центристского движения из-за разочарования в политике Консервативной и Лейбористской партий, пишет The Independent со ссылкой на результаты опроса BMG Research. Как отмечает издание, такое развитие событий вызвано как бушующими кризисами, связанными с антисемитизмом и брекситом, а также тем, что избиратели не чувствуют, что «старые» партии представляют их интересы.

Большая часть британцев теперь готова обдумать возможность поддержки некого нового центристского движения из-за растущей тревоги по поводу состояния основных партий, пишет Independent со ссылкой на результаты эксклюзивного опроса.



По данным исследования, имеющегося в распоряжении газеты, число избирателей, готовых поддержать новую партию, подскочило по итогам лета, которое оказалось отмечено антисемитским кризисом в недрах Лейбористской партии и склоками среди консерваторов по поводу брексита.



Особенно тревожные результаты опрос BMG Research показал для лидера лейбористов Джереми Корбина: треть его избирателей положительно отнеслась бы к расколу внутри его партии.



Данные исследования указывают на растущее недовольство основными партиями, а также на значительное увеличения числа избирателей, считающих, что ни одна из них не представляет их интересы.



Об этом стало известно на фоне приближающегося сезона партийных съездов, на которых лидер Либеральных демократов Винс Кейбл попытается воспользоваться своим шансом и встать на центристские позиции.



Тем временем и так напряжённая обстановка в Лейбористской партии только накалилась на фоне сообщений о том, что часть её депутатов взвешивают возможность создания своей независимой группы в палате общин. При этом ряд парламентариев Консервативной партии заявил о том, что покинут партию, в случае если Борис Джонсон станет её лидером.



В апреле BMG опросило около 1,5 тыс. человек, задав им вопрос о том, готовы ли они обдумать возможность голосования за новую партию. 43% респондентов дали на это утвердительный ответ, в то время как 34% заявили о своём намерении поддержать старые партии.



Однако в этом месяце ситуация сильно изменилась: 52% опрошенных заявили, что теперь взвешивают такую возможность при 25% оставшихся при своём. Кроме того, люди высказались по поводу того, чувствуют ли они, что нынешние политические партии представляют их интересы. В апреле утвердительно на этот вопрос ответили 40%, в то время как 41% респондентов выразили своё неудовлетворение работой партий.



В то же время в сентябре цифры оказались совсем другими: лишь 35% британцев считают, что их интересы защищаются, в то время как 48% — почти половина — чувствуют, что с партиями, которые на данный момент пытаются завоевать их расположение, их ничего не связывает.



Подобные изменения произошли на фоне многомесячного кризиса внутри Лейбористской партии, связанного с дискриминацией. В частности, Джереми Корбин был вынужден принести свои извинения после того, как его партия попыталась изменить международно признанное определение антисемитизма.



Не слишком хорошо дела обстоят и в стане консерваторов: из-за разногласий по брекситу их партия «трещит по швам», а часть депутатов, в число которых входят несколько бывших министров, заявила, что уйдут, если бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон станет лидером.