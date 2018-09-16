DT: с новыми санкциями против Москвы Лондону придётся повременить — до брексита

Члены британского парламента выразили недовольство премьер-министру Терезе Мэй из-за новостей о том, что введение новых санкций против России придётся отложить до брексита, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает газета, правительственные чиновники не уточнили, идёт ли речь о дате формального выхода из ЕС, намеченного на следующий март, или об окончании переходного периода в конце 2020 года.

На фоне новостей о том, что новые санкции против российских чиновников придётся отложить на срок до двух лет британские политики предупредили премьер-министра Терезу Мэй, что правительство должно «взять под контроль» ответ на инцидент в Солсбери, пишет The Daily Telegraph.



Так называемая поправка в закон Магнитского, которая, по словам Мэй, должна была стать «срочной мерой» в ответ на химическую атаку в Солсбери сможет быть введена в действие лишь после выхода Лондона из Евросоюза.



Такое развитие событий вызвало негодование депутатов Консервативной партии, активно поддерживавших этот закон, в рамках которого британское правительство сможет замораживать активы и запрещать въезд на территорию страны нарушителям прав человека.



Ранее министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщил депутатам, что эта поправка вступит в силу лишь «после брексита». Тем не менее правительственные чиновники отказались уточнить, идёт ли речь о формальном выходе Великобритании из ЕС, намеченном на следующий март, или же о времени окончания переходного периода в конце 2020 года.



По словам министра, отсрочка вызвана тем, что поправка входит в Закон о санкциях, который создаст абсолютно новый санкционный режим после выхода из ЕС.



Королевский адвокат и специалист по санкциям и международному праву Тим Отти сообщил The Daily Telegraph, что для применения этого законодательства «нет нужды» ждать выхода из ЕС. Кроме того, один высокопоставленный член Консервативной партии заявил по этому поводу, что «правительство должно действовать очень осторожно, чтобы никто не посчитал, что оно вместе со своими союзниками в других странах действует по отношению к России недостаточно жёстко».



«Палата общин активно поддержала поправку в закон Магнитского, и, после событий в Солсбери её сразу же поддержало и правительство. И я не хотел бы быть на месте министра, которому придётся объяснять, почему они теперь, по сути, отложили её в долгий ящик», — отметил другой консерватор Эндрю Митчелл.



Выступая в палате общин 14 марта спустя десять дней после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Мэй пообещала, что правительство предложит эту поправку в Закон о санкциях в рамках «срочных мер» по ответу на атаку. Помимо этого британское правительство выслало из страны 23 российских дипломата, назвав их «офицерами разведки».



«По всей видимости, главной целью проекта Закона о санкциях, когда его в первый раз выставили на обсуждении, была замена санкционных мер Европейского союза после брексита при существенном расширении их рамок из-за поправок, внесённых в него во время парламентских дебатов, — отметил Тим Отти. — Было бы очень странно, если бы положения, которые должны были стать частью ответа Великобритании на инцидент с отравлением Скрипалей, зависели от совершенно не относящегося к этому делу вопроса о дате выходе Великобритании из ЕС».