Guardian: после брексита британские санкции против Москвы могут стать гораздо жёстче

После того как Великобритания выйдет из Европейского союза, ей больше не нужно будет единогласие всех его членов, чтобы проводить свою санкционную политику. Поэтому, как пишет The Guardian, Лондон может принять новые санкции против Москвы вплоть до запрета на поддержку российского госдолга.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон может ввести против России более жёсткие санкции после брексита, пишет The Guardian. «В брексите есть те, кто от него выиграют и проиграют. Выигрыш в данном случае заключается также в том, что в вопросах внешней политики, как, например, режим санкций, Великобритания сможет вести себя так, как посчитает более действенным», — приводит его слова издание.



Лондон признаёт, что будет бороться за необходимое единогласие в ЕС для введения более жёстких санкций против России. Однако ждать этого, возможно, придётся многие месяцы, если не дольше. В то же время, по словам британского правительства, пока неясно, как далеко Лондон способен зайти в этом вопросе после выхода из Евросоюза. Пока что финансово-торговый сектор Великобритании защищает от потрясений как раз необходимость единогласного решения Евросоюза для введения новых санкций.



В свою очередь, у США против России действуют не менее 58 различных санкционных мер, которые вводились при Обаме и Трампе. Поводом для них становился уровень транснациональной и организованной преступности, нарушения прав человека, присоединение Крыма, вмешательство в американские выборы, поддержка Сирии, нарушение санкций в адрес Северной Кореи, а также использование химического оружия при отравлении Скрипалей.



При этом США рассматривают возможность введения санкций против российского госдолга и государственных финансовых институтов. Ответственный за санкционную политику при администрации Обамы Дэниел Френд признаёт, что эффективность американских санкций спорна, и слишком многого ожидать от них не стоит. Однако, по его словам, при длительном воздействии они имеют накопительный эффект, особенно когда сопровождаются другими средствами давления.



Россия настаивает, что не санкции оказывают влияние на рост её экономики, а волнения на рынках. При этом в Великобритании отмечают, что из-за пробелов в европейском законодательстве российский банк ВТБ был исключён из санкций, хотя он выпускал облигации на сумму $4 млрд для финансирования суверенного долга России.



Среди других мер, которые Лондон рассматривает в адрес Москвы, автор статьи в The Guardian называет предложения опубликовать имена иностранных владельцев недвижимости в Великобритании, раскрыть истинных бенефициаров компаний на британских заморских территориях вроде Виргинских островов, а также наделить власти возможностью изымать активы в случае подозрений, что они были нажиты незаконным путём.