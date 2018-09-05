CNN: Великобритания официально обвинила в отравлении Скрипалей двух россиян

Лондон предъявил официальные обвинения в покушении на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери двум гражданам России, передаёт CNN. Как сообщает корреспондент канала, обвиняемые пользовались паспортами на имена Александр Петров и Руслан Боширов; их обвиняют по четырём пунктам, включая сговор с целью убийства, покушение на убийство, владение химоружием и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Срочные новости на CNN: британские следователи заявили, что собрали достаточно улик для предъявления обвинений двум гражданам России по делу об отравлении Скрипалей «Новичком». С последними деталями с нами на связь выходит Эрин Маклофлин из Скотленд-Ярда.



ЭРИН МАКЛОФЛИН, корреспондент CNN: Да, всё так, Макс. Великобритания и её союзники на протяжении долгого времени обвиняли Россию в причастности к мартовской атаке с применением нервно-паралитического газа.



Ранее Россия категорически всё отрицала, однако сегодня следователи предъявили доказательства и выступили с обвинениями в адрес двух граждан России. Они также сообщили их имена: это Александр Петров и Руслан Боширов. Тем не менее считается, что они могут быть ненастоящими. Кроме того, следователи опубликовали фотографии подозреваемых и выдвинули обвинения по четырём пунктам в контексте мартовских событий в Солсбери.



В их число входят сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также попытка убийства Ника Бейли — полицейского, который также пострадал от отравления в тот день. Мужчины также обвиняются в применении «Новичка» и владении им в нарушение Закона о химическом оружии, а сверх того — в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.



Согласно заявлениям местных властей, ходатайствовать об экстрадиции этих лиц перед Россией они не собираются, однако уже получили европейский ордер на арест обоих подозреваемых. Мужчины были опознаны по паспортам, по которым они летели из Москвы в Великобританию.



Между тем власти сегодня также опубликовали подробную сводку, где описывается, как перемещались мужчины в течение нескольких дней перед нападением и непосредственно в день нападения; собрали эту хронику при помощи кадров с камер наружного наблюдения. Позвольте я отмечу несколько интересных деталей из хроники — здесь говорится, что подозреваемые прибыли в Великобританию в пятницу 3 марта, чтобы провести в Солсбери разведку, а уже в воскресенье произошло нападение.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.