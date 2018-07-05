Экс-агент ЦРУ: пара в Эймсбери может стать не последней жертвой «Новичка»

Отравление двух людей газом «Новичок» в британском городе Эймсбери может стать далеко не последним происшествием подобного рода, заявил в эфире CNN бывший агент ЦРУ Роберт Бэр. По его мнению, в Великобритании могло остаться ещё некоторое количество отравляющего вещества, причём нейтрализовать его не представляется возможным, так как Россия упорно отказывается признавать себя виновной в покушении на Скрипалей.

У нас в эфире Боб Бэр — аналитик CNN по вопросам разведки и безопасности, бывший агент ЦРУ и преуспевающий автор, который написал среди прочего «Совершённое убийство: 21 правило для убийц».

Боб, рад вас видеть. Сейчас у нас много вопросов и мало ответов: не похоже, чтобы атака на эту пару (в Эймсбери. — ИноТВ) была целенаправленной. Тем не менее здесь есть много вариантов: это могло быть случайное отравление остатками вещества, фигурировавшего в деле Скрипалей; нет никакой информации о том, была ли это та же самая партия. Поэтому появляются новые вопросы. Откуда взялся «Новичок»? Было ли это случайное нападение с целью внести путаницу? Была ли это атака, которая пошла не по плану? Как вы на данный момент оцениваете произошедшее?



РОБЕРТ БЭР, аналитик CNN по вопросам разведки и безопасности: Да, Джон, я с вами согласен. Отравление было случайным. «Новичок» — это бинарное соединение, которое могло быть смешано согласно конкретной формуле и оно могло не входить в контакт с воздухом или водой. Он не разложится, и он мог сохраниться с марта.



Подозреваю, что эти люди могли прийти в комнату отеля, подойти к отельной стойке или сесть в машину. Смертельная доза «Новичка» составляет 13 миллиграмм — это немного. Поэтому они могли вдохнуть небольшую дозу или прикоснуться к ней. И она их убьёт, если не будет антидота. Конечно, «Портон-Даун» работает над ним круглые сутки. Сколько ещё этого вещества осталось по всей Великобритании?



Это обстоятельство вызывает вопросы. Тот район был полностью очищен и дегазирован. Однако, судя по всему, это не помогло.



РОБЕРТ БЭР: Мы не знаем, где готовилась атака на Скрипалей. (Злоумышленники. — ИноТВ) могли этим заниматься как раз в том месте, где они были отравлены, — в 13 милях (от Солсбери. — ИноТВ). Мы этого просто не знаем по той причине, что русские ни в чём не признались. В этом-то и состоит главный вопрос. Очевидно, что это они стоят за нападением на Скрипалей. За этим стоит российская разведка, никто в здравом уме не будет ставить это утверждение под сомнение. Однако дело в том, что Владимир Путин упорно всё отрицает. Он отказался сотрудничать с Великобританией, и мы просто не знаем, сколько ещё людей могут войти в контакт с этим веществом до тех пор, пока их (русских. — ИноТВ) не заставят признаться.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.