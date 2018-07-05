Guardian: британская полиция назвала «Новичок» причиной отравления в Эймсбери

Анализы пары, которая плохо себя почувствовала в городе Эймсбери, показали, что пострадавшие отравились тем же нервно-паралитическим веществом «Новичок», что и Скрипали, пишет Guardian. Полиция не нашла в их биографии ничего, что позволило бы предположить преднамеренную атаку, поэтому предполагает случайное заражение.
Два человека в английском городе Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает британская полиция. Как пишет Guardian, сейчас проводится экстренное расследование, чтобы выяснить, как именно это произошло.
Ведущий офицер контртеррористического ведомства Нил Басу заявил, что эксперты по химическому оружию из всемирно известной лаборатории в «Портон-Дауне» установили, что 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены в своём доме в критическом состоянии из-за отравления «Новичком». Этим же веществом, как полагают в полиции, в Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Изначально полиция думала, что состояние пострадавших в Эймсбери было вызвано приёмом некачественных наркотиков. Однако позже их симптомы стали настораживать полицейских, и анализы отправили в лабораторию, которая и сделала заключение о том, что отравление вызвано «Новичком». Пару отправили в ту же больницу в Солсбери, где лечили Скрипалей.
В полиции отметили, что на симптомы, похожие на действие «Новичка», больше никто не жаловался. Власти считали, что им удалось очистить все места, где могли бы оставаться следы яда, которым отравились Скрипали, и что опасность повторного заражения прошла. Однако теперь звучат предположения, что пара из Эймсбери могла заразиться от той же партии «Новичка» в какой-то части центра Солсбери, которая не попала под процедуру очистки. Теперь полиция исследует передвижения пострадавших накануне, и доступ к некоторым местам в городе уже ограничен.
По словам полиции, в биографии обоих пострадавших из Эймсбери нет ничего, что могло бы сделать их целью преднамеренной атаки: никаких связей с разведкой или спецслужбами, отмечает Guardian.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.