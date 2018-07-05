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Guardian: британская полиция назвала «Новичок» причиной отравления в Эймсбери

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Анализы пары, которая плохо себя почувствовала в городе Эймсбери, показали, что пострадавшие отравились тем же нервно-паралитическим веществом «Новичок», что и Скрипали, пишет Guardian. Полиция не нашла в их биографии ничего, что позволило бы предположить преднамеренную атаку, поэтому предполагает случайное заражение.
Guardian: британская полиция назвала «Новичок» причиной отравления в Эймсбери
Reuters

Два человека в английском городе Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает британская полиция. Как пишет Guardian, сейчас проводится экстренное расследование, чтобы выяснить, как именно это произошло.

Ведущий офицер контртеррористического ведомства Нил Басу заявил, что эксперты по химическому оружию из всемирно известной лаборатории в «Портон-Дауне» установили, что 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены в своём доме в критическом состоянии из-за отравления «Новичком». Этим же веществом, как полагают в полиции, в Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Изначально полиция думала, что состояние пострадавших в Эймсбери было вызвано приёмом некачественных наркотиков. Однако позже их симптомы стали настораживать полицейских, и анализы отправили в лабораторию, которая и сделала заключение о том, что отравление вызвано  «Новичком». Пару отправили в ту же больницу в Солсбери, где лечили Скрипалей.

В полиции отметили, что на симптомы, похожие на действие «Новичка», больше никто не жаловался. Власти считали, что им удалось очистить все места, где могли бы оставаться следы яда, которым отравились Скрипали, и что опасность повторного заражения прошла. Однако теперь звучат предположения, что пара из Эймсбери могла заразиться от той же партии «Новичка» в какой-то части центра Солсбери, которая не попала под процедуру очистки. Теперь полиция исследует передвижения пострадавших накануне, и доступ к некоторым местам в городе уже ограничен.

По словам полиции, в биографии обоих пострадавших из Эймсбери нет ничего, что могло бы сделать их целью преднамеренной атаки: никаких связей с разведкой или спецслужбами, отмечает Guardian.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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Великобритания отравление Сергей Скрипаль
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