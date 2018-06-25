Times: загрязнённый дом Скрипалей выкупят на деньги британских налогоплательщиков

Дома, машины, а также другое имущество, принадлежащее бывшему российскому двойному агенту Сергею Скрипалю и полицейскому Нику Бейли выкупят на деньги британских налогоплательщиков за ₤1 млн, сообщает The Times. Ожидается, что дом Скрипаля приобретёт правительство Великобритании, а имущество Бейли — полиция Уилтшира.
Дома, машины, а также другое имущество, принадлежащее бывшему российскому двойному агенту Сергею Скрипалю и полицейскому Нику Бейли, будут выкуплены на деньги налогоплательщиков за ₤1 млн, сообщает The Times.
Издание отмечает, что покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью «Новичка» привело к серьёзному загрязнению обоих домов и сделало их непригодными для жилья.
Ожидается, что правительство Великобритании выкупит дом, в котором проживал Сергей Скрипаль за ₤350 тыс. При этом сообщается, что за дом пострадавшего в Солсбери Бейли, который оценивается в ₤430 тыс., заплатит полиция Уилтшира.
В самом полицейском управлении не спешат комментировать данную информацию, называя это «личным вопросом». При этом там заявляют, что «очень серьёзно» поддерживают «любого, кто пострадал в беспрецедентном международном происшествии».
Британская газета напоминает, что правительство страны потратит «десятки миллионов фунтов стерлингов» на обеззараживание, необходимое в результате атаки в Солсбери, произошедшей 4 марта этого года.
«В доме Скрипаля всё ещё продолжается полицейское расследование, и для очистки он ещё не свободен», — приводит The Times слова представителя Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.
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