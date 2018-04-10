CNN: Россия опасается принудительной изоляции Скрипалей

После того как Юлия Скрипаль выписалась из больницы и оказалась в «безопасном месте», в СМИ стали обсуждать версию, в соответствии с которой пострадавших от отравления в Солсбери перевезли в другую страну под новыми именами. И хотя, как сообщает CNN, Сергей Скрипаль всё ещё находится в больнице в Солсбери, российское посольство в Великобритании заявило, что будет считать тайное перемещение россиян похищением или принудительной изоляцией.

А теперь о новостях последнего часа. Российское посольство в Лондоне заявило, что любое тайное перемещение бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который был отравлен вместе со своей дочерью Юлией, будет рассматриваться либо как похищение, либо как принудительная изоляция. Столь резкое заявление было сделано, после того как Юлию выписали из больницы. Её отец всё ещё находится на лечении.

С нами на связи в прямом эфире из британского Солсбери Фил Блэк. Фил, объясните нам ситуацию. Почему звучат подобные заявления и чем они чреваты?

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Российское посольство демонстрирует свою реакцию на, на данный момент, гипотетический сценарий, согласно которому Юлия и Сергей Скрипаль могут быть перевезены в другую страну под новыми именами. Сейчас это лишь гипотетическое предположение, поскольку они явно ещё находятся здесь, а саму идею просто обсуждали в СМИ. В ответ на это появилось заявление российского посольства, которое вы уже слышали. В нём ведомство утверждает, что такие действия будут восприняты мировым сообществом — а отныне российское посольство, очевидно, говорит от его лица — как похищение или изоляция двух граждан России. И, по-моему, это важно в плане того, что же дальше будет с Юлией и Сергеем Скрипаль после очень хороших новостей о том, что они идут на поправку.

Как вы правильно отметили, сегодня мы узнали, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Насколько нам было известно, ей было лучше уже на прошлой неделе, с каждым днём она набиралась сил. И теперь в местной больнице в Солсбери нам сообщают, что её выписали вчера. Как отмечается, её отец тоже чувствует себя лучше, и представитель руководства больницы поделилась весьма оптимистичными оценками относительно процесса его выздоровления. Давайте послушаем.

КРИСТИН БЛЭНШАРД, главный врач Окружной больницы Солсбери: Её отцу тоже становится лучше. В пятницу я сообщала, что он вышел из критического состояния. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что, когда придёт пора, он тоже сможет покинуть больницу.

ФИЛ БЛЭК: Итак, Сергей находится в больнице, ему лучше, и врачи надеются, что скоро его можно будет выписать. Юлия выписалась, но мы не знаем, где она сейчас. Она попросила не разглашать личную информацию о ней, и британские власти, полиция до сих пор отказывались давать комментарии относительно того, где она может быть и какие меры были приняты по обеспечению её безопасности. Впрочем, с уверенностью можно сказать, что безопасность Юлии Скрипаль и её отца в ближайшее время будет представлять для властей особое значение.

Узнав о том, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, российское посольство также подчеркнуло, что настоятельно требует доказательств, что Юлия действует по своей воле, Мэгги.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 апреля 2018 года.