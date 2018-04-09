Guardian: Мэй обсудит дело Скрипаля с лидерами Дании и Швеции

Однодневная поездка премьер-министра Великобритании в скандинавские страны пройдёт на фоне скандала, связанного с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, и этот вопрос стоит на повестке дня переговоров. Кроме того, как ожидается, лидеры обсудят брексит и торговые отношения.

Тереза Мэй проведёт переговоры с премьер-министрами Дании и Швеции, на которых планируется обсудить угрозу со стороны Москвы, пишет The Guardian. В понедельник она отправится в Скандинавию с однодневным визитом, уточняет издание. Помимо двустороннего сотрудничества по вопросам безопасности и обороны на повестке дня у них стоит брексит и торговля.

Политики рассчитывают, что уже на этой неделе свою лепту в историю с отравлением в Солсбери внесёт Организация по запрещению химического оружия. Кроме того, есть информация, что пострадавшие Сергей и Юлия Скрипаль могут получить гражданство от США, Канады, Австралии или Новой Зеландии. Сами Скрипали уже чувствуют себя лучше, и их показания могут сыграть ключевую роль в установлении виновников произошедшего.

Западные эксперты опасаются за жизнь Юлии Скрипаль, если она вернётся в Россию, а потому, по их мнению, лучше всего ей было бы переехать в Соединённые Штаты и получить там новый паспорт. Однако сестра Юлии Виктория Скрипаль настаивает, что у той в Москве собака, жизнь и работа и что она очень хочет вернуться.

Тем временем Россия и Великобритания обвиняют друг друга в этом отравлении. Российское посольство запросило встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, но получило отказ, напоминает The Guardian.