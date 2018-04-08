La Vanguardia: отказ Виктории Скрипаль в британской визе возмутил российское посольство

В посольстве России в Лондоне выразили беспокойство и сожаление в связи с решением Великобритании отказать в визе Виктории Скрипаль, сообщает La Vanguardia. При этом в российском представительстве полагают, что отказ Великобритании от сотрудничества по делу Скрипаля означает, что стране «есть что скрывать».
Россия сожалеет о решении Великобритании отказать в визе племяннице бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, которая захотела навестить Сергея и его дочь Юлию в Лондоне, передаёт La Vanguardia.
«Ссылка Министерства внутренних дел на нарушение иммиграционных правил не выдерживает критики. Решение вызывает беспокойство и сожаление», — цитирует издание заявление российского посольства в Лондоне.
Издание отмечает, что в посольстве обратили внимание на формулировку отказа: в визе Виктории Скрипаль отказали, так как «похоже, что Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки». «Это означает, что решение носит политически мотивированный характер», — добавили в российском посольстве.
«Упорный отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать», — полагают в российском представительстве в стране.
Кроме того, в Москве настаивают на «абсурдности» британских заявлений о том, что приезд Виктории Скрипаль организуется Кремлём.
При этом, по словам официального представителя Министерства внутренних дел Великобритании, причиной отказа в визе послужило несоответствие ходатайства иммиграционным правилам.
La Vanguardia напоминает, что Виктория Скрипаль, выразившая желание отправиться в Лондон, не верит, что причиной отравления её родных стало нервно-паралитическое вещество, и призналась, что её вызвали в Следственный комитет России «в качестве свидетеля в деле о покушении на убийство гражданина России».
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