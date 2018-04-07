Parlamentní Listy: даже если Запад потеряет «русский след», хватку не ослабит
Даже в случае потери «русского следа» в деле отравления Сергея Скрипаля в ближайшее время ситуация не изменится, уверена редактор издания «Литерарни новины» и аналитик Тереза Спенцерова. В интервью Parlamentní Listy эксперт рассказала, что британское правительство начнёт разными путями менять и искажать свои прежние утверждения, чтобы хоть как-то скрыть реальность и тот факт, что никаких доказательств у него нет.
«И поддакивать ему будет толпа западных политиков, СМИ и говорящих голов, которые лгут, не моргнув глазом. То есть, извините, распространяют дезинформацию, как нынче модно говорить. Это будет торжество изобретательности. Правда, весьма печальное», — считает Спенцерова.
«Итак, Скрипаля с дочерью, бог знает почему, отравили невероятно сильным боевым веществом ещё дома, а потом на протяжении нескольких часов, уже поражённые этим смертоносным веществом, они ходили по городу, и наконец их накрыло только в парке. Но сильная русская натура дочери Скрипаля в итоге превозмогла смертельную угрозу, поскольку сейчас всё уже в общем-то окей. И хотя против этого вещества нет противоядия, тут же в парке кто-то предложил нужное вещество. Правда, к тому моменту они должны были уже два часа лежать бездыханными.
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