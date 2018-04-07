Запад не изменит своей риторики в отношении России даже в случае потери «русского следа» в деле отравления Сергея Скрипаля, уверена чешский журналист и аналитик Тереза Спенцерова. Как она заявила в интервью изданию Parlamentní Listy, британское правительство начнёт разными путями менять и искажать свои прежние утверждения, чтобы скрыть тот факт, что никаких доказательств у него нет.

Даже в случае потери «русского следа» в деле отравления Сергея Скрипаля в ближайшее время ситуация не изменится, уверена редактор издания «Литерарни новины» и аналитик Тереза Спенцерова. В интервью Parlamentní Listy эксперт рассказала, что британское правительство начнёт разными путями менять и искажать свои прежние утверждения, чтобы хоть как-то скрыть реальность и тот факт, что никаких доказательств у него нет.

«И поддакивать ему будет толпа западных политиков, СМИ и говорящих голов, которые лгут, не моргнув глазом. То есть, извините, распространяют дезинформацию, как нынче модно говорить. Это будет торжество изобретательности. Правда, весьма печальное», — считает Спенцерова.

Кроме того, уверена аналитик, Запад также попытается отвлечь внимание с помощью новых обвинений. Так, сейчас Великобритания, США, Франция и Германия угрожают Сирии, говоря о том, что Башар Асад ответит за химические атаки. Но если вспомнить, как они лгали о бывшей Югославии, об иракском оружии массового поражения, о намерении построить в Ливии демократию и свободу, то всё встанет на свои места.

«И им кажется, что кто-то ещё поверит их лжи об Асаде только потому, что вот уже седьмой год они хором называют его главным злом на планете. А если что-то повторяется семь лет, то это уже правда, не так ли? Но ещё пару дней с этим как-то можно подождать», — отмечает эксперт.

Тереза Спенцерова добавляет, что печально наблюдать, как политические элиты Запада без колебаний выстраивают свою политику на лжи, которая потенциально ведёт к войне.

«А эти западные ценности! Эти европейские ценности! Они уже похожи на лох-несское чудовище: все о них говорят, но, если вы захотите их найти, выяснится, что их давно уже никто не видел», — говорит чешский эксперт.

Как заключает Спенцерова, расследование отравления Скрипаля не сдвинется с мёртвой точки до тех пор, пока британцы этого не захотят. Точно так же, то есть в целом ничем, закончилось международное расследование трагедии малайзийского авиалайнера над Украиной: Запад обошёлся прокламациями типа «Мы знаем, кто виновник!» и «Фу, Россия!», однако никаких доказательств он так и не представил.

«Итак, Скрипаля с дочерью, бог знает почему, отравили невероятно сильным боевым веществом ещё дома, а потом на протяжении нескольких часов, уже поражённые этим смертоносным веществом, они ходили по городу, и наконец их накрыло только в парке. Но сильная русская натура дочери Скрипаля в итоге превозмогла смертельную угрозу, поскольку сейчас всё уже в общем-то окей. И хотя против этого вещества нет противоядия, тут же в парке кто-то предложил нужное вещество. Правда, к тому моменту они должны были уже два часа лежать бездыханными.

А теперь, дети, пора баиньки. Вам надо хорошенько выспаться. Завтра мы вам опять расскажем другую правдивую сказку о том, как всё было на самом деле», — подводит итог Тереза Спенцерова.