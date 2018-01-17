Чешская Республика

Чешский профессор: антироссийские санкции — политическая ошибка Запада Политика санкций, в том числе и антироссийских, является ошибкой, поскольку экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, уверен чешский профессор, один из самых уважаемых экономистов страны Милан Зелены. Как он рассказал в интервью Parlamentní listy, ограничения только вредят невинным людям, укрепляют позиции политических элит и ускоряют негативную трансформацию отстающих экономик. 17 января 2018 Parlamentní Listy

Кандидат в президенты Чехии Йиржи Драгош: нам стоит бояться России Чешской Республике стоит «бояться России», поскольку в российской военной доктрине «самым главным военным врагом» считается НАТО, заявил кандидат в президенты Йиржи Драгош в интервью iROZHLAS. Он также полагает, что российские спецслужбы работают «на разложение Североатлантического альянса» и способны организовать «заговор», чтобы помешать его победе во втором туре выборов. 15 января 2018 iROZHLAS

Бывший евродепутат: Запад для Чехии — уже не надежда, а угроза Запад теперь уже не похож на «маяк свободы, проблески которого давали надежду» жителям Восточной Европы, заявил в интервью Parlamentní Listy бывший депутат Европарламента от Чехии Иво Стрейчек. По его мнению, несмотря на громкие заявления политиков и СМИ, «главной угрозой» для Европы в целом и Чехии в частности сейчас стала вовсе не Россия, а «сам современный Запад». 11 января 2018 Parlamentní Listy

Lidovky: Европе придётся смириться с «российской оккупацией» Европейские политики поглощены проблемой миграции, брекситом, Дональдом Трампом, Северной Кореей, поэтому украинский вопрос сегодня для них не представляет особой важности. Как пишет издание Lidovky, рано или поздно Европе придётся найти такой способ, чтобы формально не признавать «оккупацию Крыма и Донбасса», но на практике принять её, как это было с Кашмиром, Западным берегом реки Иордан и Западной Сахарой. 9 сентября 2017 Lidovky

Чешский дипломат призвал Европу готовиться к украинской катастрофе Согласно данным опросов, в случае резкого ухудшения экономической ситуации на Украине 60% молодых людей готовы уехать за рубеж. Как считает бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта, это станет серьёзной проблемой, к которой Европе необходимо готовиться ввиду реальности катастрофического сценария. 7 июня 2017 Parlamentní Listy

Radio Praha: в ответ на российские учения Чехия отправит в Прибалтику три самолёта Россия собирается провести совместные с Белоруссией учения, которые беспокоят страны НАТО. Чехия видит в России реальную угрозу для своего государства, и поэтому участвует в укреплении восточных рубежей альянса: 112 чешских солдат прошли трёхмесячные учения в Литве, а в 2018 году патрулировать воздушное пространство Прибалтики отправятся три чешских самолёта, пишет Radio Praha. 23 апреля 2017 Radio Praha

Reflex: В России подсчитали, во сколько обойдутся похороны политических лидеров В России обнародовали данные, во сколько примерно обошлись бы похороны первых лиц страны. Как пишет чешское издание Reflex, суммы в целом не очень большие, однако российские власти делают все, чтобы деньги, отложенные на их похороны, не нужно было тратить в скором времени. 12 октября 2016 Reflex

Parlamentní Listy: «Майдан» не унизил, а только сделал Россию сильнее По замыслу западных политиков, «цветная революция» на Украине в 2014 году должна была «унизить и ослабить» Российскую Федерацию, пишет чешское издание Parlamentní Listy. Несмотря на это, Россия сегодня – «сверхдержава номер один в мире», констатирует автор статьи Йиржи Вывадил. По его мнению, все это благодаря «идиотскому “майдану”» и «идеальной шахматной реакции» российского лидера Владимира Путина. 25 сентября 2016 Parlamentní Listy

Česká Pozice: Российская армия вновь стала инструментом геополитики Западные санкции и финансовый кризис не позволяют Владимиру Путину увеличить численность армии и ускорить ее перевооружение, поэтому российский Генштаб предложил отработать меры по повышению боеспособности вооруженных сил. Как пишет издание Česká Pozice, учения, закончившиеся 31 августа, подтверждают, что российская армия постепенно выбирается из кризиса, длившегося последние 20 лет. 9 сентября 2016 Česká Pozice

Novinky: Успех внешней политики Кремля – следствие ошибок Запада Несмотря на экономические проблемы, во внешней политике у Владимира Путина дела идут как нельзя лучше. Как пишет чешское издание Novinky, российскому президенту даже не нужно прилагать для этого особых усилий, поскольку он просто пользуется ошибками западных политиков. 10 августа 2016 Novinky