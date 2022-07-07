iDNES.cz: у чехов тает желание помогать украинским беженцам в ущерб себе самим
Отношение чехов к решению кризиса с беженцами или к действиям Запада в решении украинского конфликта постепенно меняется. Как пишет iDNES.cz, в июне снизилось число тех, кто готов, поступившись чем-то, помочь беженцам. И хотя большинство жителей страны по-прежнему поддерживают помощь беженцам, сохраняется также четырёхпроцентное пророссийское меньшинство, которое хочет ориентации на Восток.
Как продолжает портал, заинтересованность в помощи беженцам в Чехии постепенно слабеет, что, по данным института STEM, связано с неблагоприятной экономической ситуацией. Тает в основном желание помогать беженцам в ущерб себе самим. В начале апреля 53% граждан были готовы на необходимое время снизить свой уровень жизни, чтобы помочь беженцам. В середине июня таких было всего 40%.
Ссылки по теме
-
Hill: американцы больше не гордятся своей страной — и виноват в этом Байден
-
Обозреватель The Times: такого разделения в США не было со времён Гражданской войны
-
Welt: каждый второй немец поддерживает срочное ужесточение мер по борьбе с «омикроном»
-
Hill: 71% американцев не хотят, чтобы Байден переизбирался на второй срок