Welt: каждый второй немец поддерживает срочное ужесточение мер по борьбе с «омикроном»

На фоне растущего числа заражений штаммом «омикрон» почти половина жителей Германии выступает за немедленное ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщает немецкая газета Die Welt, такие результаты показало последнее исследование аналитического центра Civey. Министр здравоохранения Карл Лаутербах также утверждает, что немцам предстоит трудная осень, и к ней нужно подготовиться — в том числе на законодательном уровне.

В связи с ростом числа случаев заражения вариантом BA.5 штамма «омикрон» почти каждый второй житель Германии выступает за скорейшее ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, сообщает немецкая газета Die Welt.

По данным репрезентативного опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Civey, 49% опрошенных придерживаются мнения, что правила по борьбе с коронавирусом должны быть немедленно ужесточены.

Против этого шага сейчас выступают 43% немцев. Остальные 8% не дали определённого ответа на вопрос: «По вашему мнению, следует ли немедленно ужесточить нынешние меры по борьбе с коронавирусом в связи с ростом числа инфекций?»

Среди людей старше 65 лет 62% респондентов призывают к скорейшему ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Среди тех, кому меньше 50 лет, более половины высказались против. Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах пообещал пересмотреть Закон о защите от инфекций с максимальной оперативностью. Весной число антиковидных мер было резко сокращено, а срок действия нынешней общенациональной правовой базы по этому вопросу истекает 23 сентября, отмечает издание.

«Это будет трудная осень, мы должны быть готовы», — заявил министр здравоохранения в пятницу в эфире телеканала ARD. «У нас будут большие трудности с вариантом BA.5, который сейчас распространяется здесь», — также предостерёг политик. Он ожидает очень большого количества случаев, что также может привести к перегрузке критической инфраструктуры.

При этом Лаутербах исключил возможность локдауна, как было в начале пандемии: «Мы бы не повторили этого». Но может случиться так, что та или иная мера снова будет иметь смысл. Лаутербах не захотел сообщать подробности, сославшись на конфиденциальные переговоры с министром юстиции Марко Бушманом. По его словам, они уже начали с полуторачасового обсуждения в пятницу. «Я думаю, что мы всё сделаем быстро», — подчеркнул Лаутербах. По его словам, в ближайшие несколько недель будет подготовлен хороший закон о защите от распространения инфекций.

Как отмечает Die Welt, немецкая ассоциация городов также призывает поторопиться. «Светофорная коалиция должна прийти к соглашению до летних каникул. Начинать законодательный процесс по новому закону о защите от инфекций только осенью будет слишком поздно», — заявил управляющий директор газет медиагруппы Funke Хельмут Деди. Федеральное правительство должно обеспечить возможность «сделать ношение масок в помещениях обязательным в случае опасного положения», призвал Деди.