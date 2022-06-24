Ouest-France: лето в Европе омрачается очередной волной ковида

За последние две недели число заражений коронавирусом в Европе удвоилось, констатирует Ouest-France. Как передаёт издание, речь идёт о 3,5 млн новых случаев заболевания. Ситуация усугубляется нехваткой коечного фонда и персонала в больницах в период отпусков, обращает внимание газета.

За две последние недели число заражений Covid-19 в Европе выросло на 57% по сравнению с двумя предыдущими неделями, сообщает Ouest Francе, поясняя что речь идёт о 3,5 млн новых случаев заболевания. Надежды на то, что новая волна будет сдерживаться летними температурами нет, отмечает издание. Последние эпидемические пики в этих странах были зарегистрированы как раз летом.

В Португалии, несмотря на тёплую погоду и тот факт, что 95% населения получили две дозы вакцины, а 76% — три дозы, 7 июня было выявлено 70 тыс. новых случаев. Правда, с тех пор число заражений уменьшилось, и в среду было их зарегистрировано 15 тыс.

Во всей Европе вспышка выглядит внушительной и даже головокружительной, пишет газета. На Мальте прирост числа заражений составил 203 %, в Албании 167 %, в Нидерландах 162 %. Число заболевших выросло более чем вдвое в Швейцарии , Австрии , Великобритании и Франции .

Оптимисты могут заметить, что если вспышка будет проходить по сценарию Португалии, остальная часть Европы может надеяться на улучшение ситуации к середине июля. Уже доказано, что новая серия заражений не вызывает массового ажиотажа в больницах, однако в период отпусков работники здравоохранения бьют тревогу практически повсюду, жалуясь на нехватку персонала, коечного фонда и средств.

Как напоминает издание, во Франции службы экстренной помощи переполнены. В Мадриде приток пациентов в отделения неотложной помощи увеличился вдвое, поскольку центры дополнительной медицинской помощи закрыты. Тот же «ад» творится в Греции на фоне притока туристов, притом, что в стране по-прежнему имеется всего 1000 коек в отделении интенсивной терапии. Из-за отсутствия медперсонала новая больница в Салониках на 100 коек остаётся закрытой. В больнице на Родосе незакрытой остаётся каждая вторая вакансия.

Неизбежно, что увеличение числа случаев приведёт к увеличению числа тяжёлых форм, госпитализаций и даже смертей, прогнозирует издание. Так, за последнюю неделю ковид убил в Европе 2981 человека.

В целом массово вакцинированная Европа вступает в фазу «снижения иммунитета», предупредил в среду эпидемиолог Мирсеа Софонеа из Университета Монпелье. По его словам, «защита, обеспечиваемая дозой или инфекцией, со временем уменьшается».

Следовательно, необходимо срочно вакцинировать наиболее уязвимых, делает вывод Ouest France. Из 8,7 миллиона французов, имеющих право на четвёртую дозу (люди старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями), только каждый четвёртый уже получил её, подчёркивает газета. Та же усталость ощущается в Германии, Португалии и Бельгии, где власти пока не объявили о доступности четвёртой дозы для всего населения. Тем временем португальские власти уже в мае настоятельно рекомендовали жителям носить маски на работе, в закрытых помещениях и во время больших собраний под открытым небом. При этом ношение масок остаётся обязательным во всех медицинских центрах Европы, а также в общественном транспорте в Испании, Италии, Греции и Германии.

При этом ни одна страна не объявила о своём намерении вновь ввести другие противоэпидемические меры, вроде карантина или комендантского часа. На данный момент также не предусмотрено никаких ограничений на передвижение между государствами Европейского Союза. Однако действие ковидного сертификата ЕС , предусматривающего три дозы вакцины для взрослых и две для детей в возрасте 12-18 лет или один отрицательный тест, недавно было продлено и останется в силе до 30 июня 2023 года, подчёркивает издание.