Independent: COVID-19 никуда не делся — новые варианты «омикрона» несут опасность для лёгких

Новые субварианты «омикрона» несут большую опасность для здоровья, чем предыдущие подварианты этого штамма COVID-19, так как поражают клетки лёгких, а не ткани верхних дыхательных путей, передаёт The Independent. По данным Национальной статистической службы Великобритании, подварианты BA.4 и BA.5 уже являются наиболее распространёнными в большей части Соединённого Королевства.

Новые подварианты штамма коронавируса «омикрон» эволюционировали и поражают лёгкие, а не дыхательные пути, заставляя специалистов опасаться начала новой волны COVID-19, сообщает The Independent.

Всемирная организация здравоохранения с апреля исследует два подварианта «омикрона», чтобы оценить, являются ли они более заразными или опасными, чем прежние. Оба субварианта, BA.4 и BA.5, были добавлены в список мониторинга организации.

Согласно предварительным данным, которые получил Кей Сато из Токийского университета и его коллеги, BA.4, BA.5, а также BA.2.12.1, вероятно, эволюционировали в сторону инфицирования клеток лёгких, а не тканей верхних дыхательных путей, что делает их похожими на более ранние штаммы, такие как «альфа» или «дельта». Как отмечает издание, тот факт, что предыдущие подварианты «омикрона» поражали прежде всего дыхательные пути, был одной из причин того, что у большинства людей заболевание протекало в сравнительно лёгкой форме.

«В целом наши исследования показывают, что риск этих вариантов «омикрона», особенно BA.4 и BA.5, для здоровья людей потенциально выше, чем риск оригинального BA.2», — заявил профессор Сато.

Результаты исследований показали, что BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 более эффективно реплицируются в клетках лёгких человека, чем BA.2, а последующие эксперименты на хомяках свидетельствуют о том, что BA.4 и BA.5 могут вызывать более тяжёлое течение заболевания.

Выводы профессора Сато подтвердил вирусолог из Университета Лидса Стивен Гриффин. По его словам, новые подварианты «опускаются ниже в лёгкие» и провоцируют тяжёлое течение заболевания.

По данным издания, на прошлой неделе число случаев заражения COVID-19 в Великобритании увеличилось на 43% за неделю после празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Около 1,4 млн британцев заболели коронавирусом за неделю, закончившуюся 11 июня, по сравнению примерно с 990 тыс. выявленных случаев за неделю до этого.

Общее количество заразившихся вернулось к уровню, который последний раз наблюдался в начале мая, однако остаётся значительно ниже рекордных 4,9 млн на пике волны BA.2 в конце марта. В Национальной статистической службе Великобритании сообщают, что за внезапным ростом заболеваемости в стране стоят именно новые субварианты «омикрона», которые являются наиболее распространёнными в большей части Соединённого Королевства.

«Нынешняя волна вызвана главным образом тем, что BA.4/BA.5 и BA.2.12.1 стали доминирующими и вызвали новый всплеск заболеваемости. Это, вероятно, связано с высокой способностью обходить иммунитет после перенесённых ранее заболеваний и вакцинации», — приводит The Independent слова профессора прикладных исследований в Университетском колледже Лондона Кристины Пагель.