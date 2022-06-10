DM: роковое свидание каменного века — британские учёные нашли истоки высокой смертности от COVID

Причиной гибели порядка одного миллиона человек от COVID может быть единственная «романтическая связь» хомо сапиенса и неандертальца. К такому выводу пришли эксперты Оксфордского университета. По их словам, в результате этого полового акта, состоявшегося 60 тыс. лет назад, многие современные люди унаследовали генетическую особенность, которая делает их более восприимчивыми к коронавирусу, сообщает Daily Mail.

В смерти примерно миллиона человек от COVID может быть виноват один единственный «любвеобильный» неандерталец. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, сообщает Daily Mail.

По словам издания, на сегодняшний день во всём мире коронавирус унёс жизни около 6,3 млн. человек. Огромное количество людей погибло из-за того, что у них есть относительно распространенная генетическая особенность, делающая лёгкие более восприимчивыми к инфекциям.

Ген, известный как LZTFL1, широко распространён среди людей южно-азиатского происхождения. Возможно, это частично объясняет высокую смертность, которая наблюдалась в Индии во время пандемии, рассуждает Daily Mail.

Причастность неандертальцев к повышенной восприимчивости людей к коронавирусу была впервые раскрыта ещё в 2020 году. Но то, что за этим стояла всего лишь одна «романтическая связь» удалось обнаружить путём тщательного анализа «букв» в нашем генетическом коде.

ДНК состоит из тысяч комбинаций букв A, C, G и T, которые обозначают четыре разных химических вещества. Но люди с высоким риском смерти от COVID имеют в их генетическом коде 28 одинаковых отличий. На этом основании делается вывод, что все они «почти наверняка» имели двух общих предков, одним из которых был неандерталец, поясняет издание.

«На наш взгляд, за этим (высокой смертностью от COVID. — ИноТВ) стояла единственная романтическая связь. И причина, по которой мы это знаем, заключается в её унаследовании в виде этого блока с 28 однобуквенными изменениями», — заявил на недавнем научном фестивале доцент кафедры геномики медицинского факультета Рэдклиффа Оксфордского университета Джеймс Дэвис.

«Если хорошенько подумать, то выясниться, что всё началось с одного межвидового отношения, которое привело к рождению ребёнка. И если бы вечернее свидание между человеком и неандертальцем прошло бы неудачно, мы перенесли бы COVID гораздо лучше и имели бы на сотни тысяч меньше смертей», — добавил академик.

Присутствовавшие на конференции поинтересовались у Дэвиса, сколько человек, по его приблизительным подсчётам, могло умереть в результате этого доисторического полового акта. «От сотен тысяч до миллиона», — ответил эксперт.

Профессор биологической антропологии Оксфордского университета Брукса Саймон Андердаун подтвердил теорию коллеги. Более того, по его мнению, встретившись 60 тыс. лет назад, эта парочка, случайное знакомство которой привело повышению уязвимости многих людей к коронавирусу, вряд ли понимала, что они являются представителями разных видов.

Впрочем, существует мнение, что гены неандертальцев не только вредят, но и помогают современным людям. Считается, что они делают нас разумнее, позволяют быстрее адаптироваться к новым пищевым режимам, а также укрепляют иммунную систему для борьбы с вредоносными вирусами и бактериями, залючает Daily Mail.