The Guardian: Шанхай закроет район в 2,7 млн человек для тестирования на коронавирус
В субботу Шанхай закроет район с населением 2,7 млн человек для проведения массового тестирования на коронавирус, сообщили городские власти. Как отмечает британская газета The Guardian, китайский мегаполис пытается полностью выйти из-под соответствующих ограничений.
На прошлой неделе город ослабил многие ограничительные меры, после того как с марта большинство из 25 млн жителей были вынуждены сидеть дома — Китай тогда боролся с самой сильной вспышкой коронавируса за последние два года.
Однако полностью снять ограничения так и не удалось: сотни тысяч жителей крупнейшего города Китая по-прежнему вынуждены сидеть по домам, а для многих жилых комплексов запрет на выход из дома был введён снова.
Как отмечает издание, юго-западный район Миньхан, где проживает 2,7 млн человек, будет закрыт в субботу утром, и все жители пройдут тестирование. Об этом власти района сообщили в четверг в социальных сетях.
«Локдаун будет отменён после того, как будут собраны образцы», — добавили городские власти, не указав конкретного времени или даты. В заявлении также не было сказано, какие меры будут приняты, если у кого-то из жителей района будут обнаружены положительные результаты.
В соответствии с принятым в Китае строгим подходом «нулевого ковида», все лица с положительными результатами теста изолируются, а их близкие контакты — часто включая всё здание или общину, где они живут, — помещаются на карантин.
В четверг Шанхай сообщил о девяти новых случаях заражения, однако ни одного случая при этом не было зафиксировано в Миньхане.
Заявление властей района вызвало у некоторых пользователей социальных сетей опасения относительно того, что изоляция может быть продлена и продолжит действовать также после субботы, если будут выявлены случаи заболевания.
«Вам нужно уточнить, действительно ли локдаун будет снят после сбора анализов», — написал один из пользователей на Weibo. «Если после проведения анализов будут получены аномальные результаты, что вы будете делать? Продолжать локдаун?» — спросил другой.
Антикоронавирусные ограничения в Шанхае — крупном мировом транспортном узле — грозят увеличением давления на и без того перегруженные международные цепочки поставок, подчёркивает The Guardian. Тем не менее, в последние дни город постепенно возвращается к жизни.
В метро и автобусах снова ездят пассажиры, люди возвращаются к работе в офисе, а жители собираются в парках и на исторической набережной города. Однако есть и те, кто недоволен сохраняющимися ограничениями: на этой неделе жители одного из жилых комплексов в центре города в районе Сюхуэй протестовали против принятых ограничительных мер.
Тем временем столица Китая Пекин более плавно переходит к нормальной жизни после закрытия ресторанов, спортивных залов и станций метро в прошлом месяце для подавления небольшой вспышки коронавируса, отмечает британская газета The Guardian.
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