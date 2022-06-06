Welt: на пути к полному отказу от российских энергоресурсов Германия может попасть в новую зависимость от Китая

Немецкая промышленность чрезвычайно сильно зависит от Китая, сообщает Welt. Особенно в сфере технологий будущего, в частности возобновляемых источников энергии и электромобильности, с помощью которых Берлин вообще-то хочет обеспечить себе энергетическую независимость. Дело в том, что бóльшую часть сырья, необходимого для, к примеру, ветряных турбин поставляет как раз Пекин, объясняет немецкий телеканал.

Как сильно Германия зависит в экономическом плане от авторитарных государств? Исследование Института немецкой экономики показало, что в случае с определёнными типами сырья наблюдается чрезвычайно высокая зависимость немецкой промышленности от Китая, в том числе в сфере технологий будущего, например, возобновляемых источников энергии и электромобильности, с помощью которых Германия вообще-то хочет наоборот добиться независимости.

45% импорта редких земель приходят из Китая. В сфере дальнейшей обработке этого сырья доля Китая составляет даже 90%. Больше 50% сырья для ветряных турбин и фотовольтаических систем поставляется из Китая. В своём исследовании институт предупреждает, что на пути к независимости от российских энергоресурсов Германия может попасть в новую зависимость от Китая.

Дата выхода в эфир 05 июня 2022 года.