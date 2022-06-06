Welt: на пути к полному отказу от российских энергоресурсов Германия может попасть в новую зависимость от Китая

Немецкая промышленность чрезвычайно сильно зависит от Китая, сообщает Welt. Особенно в сфере технологий будущего, в частности возобновляемых источников энергии и электромобильности, с помощью которых Берлин вообще-то хочет обеспечить себе энергетическую независимость. Дело в том, что бóльшую часть сырья, необходимого для, к примеру, ветряных турбин поставляет как раз Пекин, объясняет немецкий телеканал.
Как сильно Германия зависит в экономическом плане от авторитарных государств? Исследование Института немецкой экономики показало, что в случае с определёнными типами сырья наблюдается чрезвычайно высокая зависимость немецкой промышленности от Китая, в том числе в сфере технологий будущего, например, возобновляемых источников энергии и электромобильности, с помощью которых Германия вообще-то хочет наоборот добиться независимости.
45% импорта редких земель приходят из Китая. В сфере дальнейшей обработке этого сырья доля Китая составляет даже 90%. Больше 50% сырья для ветряных турбин и фотовольтаических систем поставляется из Китая. В своём исследовании институт предупреждает, что на пути к независимости от российских энергоресурсов Германия может попасть в новую зависимость от Китая.
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