N-TV Оригинал

N-TV: Германия и Нидерланды начнут добывать газ в Северном море

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ФРГ и Нидерланды проведут совместную разработку газовых месторождений в Северном море, пишет N-TV, ссылаясь на данные голландского правительства. Отмечается, что разведка газа в регионе долго откладывалась из-за экологических вопросов, однако ситуация изменилась после начала украинского кризиса.
N-TV: Германия и Нидерланды начнут добывать газ в Северном море
AP
Германия и Нидерланды проведут совместные буровые работы на новом газовом месторождении в Северном море, пишет N-TV. Согласно данным голландского правительства, добыча газа должна начаться в 2024 году.
 
Издание напоминает, что планы о разработке месторождений в Северном море существовали уже давно. Однако в прошлом году своего разрешения на работы не выдала федеральная земля Нижняя Саксония: кроме того, свои опасения выражали голландские экологи.
 
Ситуация изменилась с началом украинского кризиса, пишет N-TV. В минувший вторник российский «Газпром» анонсировал прекращение поставок газа в Нидерланды. При этом ещё в апреле голландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Джеттен заявил о намерениях нарастить собственную добычу газа в Северном море. Что же касается немецкого правительства, то ранее вопрос добычи газа в Северном море был исключён: однако власти Нижней Саксонии уже изменили свою позицию, заявив о возможности буровых работ при соблюдении необходимых экологических стандартов.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
N-TV Германия Европа
теги
газ Германия море ресурсы Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров