N-TV: Германия и Нидерланды начнут добывать газ в Северном море

ФРГ и Нидерланды проведут совместную разработку газовых месторождений в Северном море, пишет N-TV, ссылаясь на данные голландского правительства. Отмечается, что разведка газа в регионе долго откладывалась из-за экологических вопросов, однако ситуация изменилась после начала украинского кризиса.

Германия и Нидерланды проведут совместные буровые работы на новом газовом месторождении в Северном море, пишет N-TV. Согласно данным голландского правительства, добыча газа должна начаться в 2024 году.



Издание напоминает, что планы о разработке месторождений в Северном море существовали уже давно. Однако в прошлом году своего разрешения на работы не выдала федеральная земля Нижняя Саксония: кроме того, свои опасения выражали голландские экологи.

Ситуация изменилась с началом украинского кризиса, пишет N-TV. В минувший вторник российский «Газпром» анонсировал прекращение поставок газа в Нидерланды. При этом ещё в апреле голландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Джеттен заявил о намерениях нарастить собственную добычу газа в Северном море. Что же касается немецкого правительства, то ранее вопрос добычи газа в Северном море был исключён: однако власти Нижней Саксонии уже изменили свою позицию, заявив о возможности буровых работ при соблюдении необходимых экологических стандартов.