Der Spiegel: глава МЭА посоветовал европейцам снизить скорость на автобанах и чаще пользоваться общественным транспортом

Нынешний энергетический кризис может стать одним из самых сильных и долгих в истории, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в своём интервью для Der Spiegel. В этой связи странам Европу нужно пойти на ряд мер по сокращению потребления нефти: в частности, эти меры включают в себя ограничения скорости на дорогах и понижение цены проезда на общественном транспорте.

Энергетические кризисы 70-х годов были связаны исключительно с нефтью, а теперь же мир сталкивается одновременно с нефтяным, газовым и электрическим кризисом, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в своём интервью для Der Spiegel.

Как отмечает Бироль, до украинского кризиса Россия выступала в роли несущей колонны всей мировой энергетической системы. Россия была крупнейшим поставщиком газа, нефти и угля на мировые рынки. В связи с этим Бироль считает, что нынешний кризис, вероятно, будет сильнее и дольше кризисов 70-х годов. По словам Бироля, этим летом в США и, особенно, в Европе, есть риск возникновения дефицита бензина, дизеля и керосина. Он также отметил, что возможен ряд событий, который приведёт к снижению напряжения на нефтяном рынке, однако все они относятся к категории «неожиданностей».

Бироль напомнил, что МЭА ещё в марте представило план по предотвращению дефицита нефти. В частности, план предполагает введение движения без автомобилей в городах по воскресеньям, понижение цен на общественный транспорт и значительные ограничения скорости на автобанах. По мнению Бироля, Германия должна ввести ограничение скорости хотя бы на время украинского кризиса.

Глава МЭА также выразил опасения, что этой зимой многие страны Европы, в том числе Германия, могут столкнуться с нехваткой газа. По мнению Бироля, дело может даже дойти до необходимости распределения газа. Он также отметил, что Германия не сможет полностью заменить российский газ на СПГ.