Handelsblatt Оригинал

Handelsblatt: худшее ещё впереди — в этом году цены на продукты питания для жителей Германии могут вырасти более чем на 10%

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на постоянное повышение цен в магазинах, розничные цены на продукты питания в Германии ещё не отражают реальный рост цен за последние 18 месяцев, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade. По мнению экспертов, в 2022 году цены на продукты питания для потребителей, вероятно, вырастут более чем на 10%. Основной причиной роста цен являются более высокие затраты на электроэнергию, закупку сырья и товаров производственного назначения, возникшие в связи с украинским кризисом.
Handelsblatt: худшее ещё впереди — в этом году цены на продукты питания для жителей Германии могут вырасти более чем на 10%
AP

В ближайшие месяцы жителям Германии, вероятно, придётся тратить на продукты значительно больше денег. «В 2022 году в Германии розничные цены на продукты питания, вероятно, вырастут более чем на 10%», — подводит итоги недавнего исследования эксперт по розничной торговле страховой компании Allianz Trade Орельен Дютуа. Это соответствует в среднем €250 дополнительных расходов на человека в год, пишет Handelsblatt.

Несмотря на недавнее повышение цен, розничные цены на продукты питания не отражают реальный рост цен за последние 18 месяцев. «Худшее для домохозяйств ещё впереди», — предупреждает Дютуа.
 
Согласно исследованию, с начала 2021 года производители продуктов питания и напитков в Германии повысили цены в среднем на 16,6%. Сильнее всего рост цен ударил по товарам повседневного спроса, включая масла (+53%), муку (+28%) и макаронные изделия (+19%) — в первую очередь из-за украинского кризиса.
 
В секторе розничной торговли цены на продукты питания, напротив, выросли на сравнительно скромные 6%. «История показала, что розничные цены обычно приспосабливаются к ценам производителей, хотя и с некоторым отставанием», — говорит Дютуа.
 
«Высокая инфляция и снижение продаж продуктов питания в магазинах после пандемии оказывают негативное влияние на рентабельность розничной торговли, — отмечает Дютуа. — В этом отношении рост цен, вероятно, в ближайшее время в значительной степени ударит по потребительским ценам».
 
Согласно недавнему опросу, проведённому мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo, 9 из 10 ритейлеров, реализующих продукты питания, планируют повышать цены и дальше. Основной причиной роста цен являются более высокие затраты на электроэнергию, закупку сырья и товаров производственного назначения.
 
В последнее время аграрный сектор также подавал потребителям «совсем не обнадеживающие сигналы». На этой неделе Немецкая ассоциация фермеров предупредила, что напряжённая ситуация на сельскохозяйственных рынках из-за украинского кризиса, вероятно, будет сохраняться ещё несколько месяцев. По словам заместителя генерального секретаря ассоциации Удо Хеммерлина, перебои с поставками могут продолжиться и в следующем году, и после урожая 2023 года. Следовательно, потребителей будет ждать «дальнейшее повышение цен».
 
«В случае с молочными продуктами и более долгосрочными контрактами цены в магазинах ещё не повысились, это произойдёт только в ближайшие недели и месяцы, — заявил Бьорн Бёргерман, управляющий директор Ассоциации молочной промышленности Германии. — Вполне возможен рост на 20%», — передаёт Handelsblatt.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Handelsblatt Германия Европа
теги
Германия коронавирус кризис население продовольствие сельское хозяйство спецоперация России на Украине урожай цена экономика экономический кризис энергетика эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров