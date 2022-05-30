Handelsblatt: худшее ещё впереди — в этом году цены на продукты питания для жителей Германии могут вырасти более чем на 10%

Несмотря на постоянное повышение цен в магазинах, розничные цены на продукты питания в Германии ещё не отражают реальный рост цен за последние 18 месяцев, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade. По мнению экспертов, в 2022 году цены на продукты питания для потребителей, вероятно, вырастут более чем на 10%. Основной причиной роста цен являются более высокие затраты на электроэнергию, закупку сырья и товаров производственного назначения, возникшие в связи с украинским кризисом.

В ближайшие месяцы жителям Германии, вероятно, придётся тратить на продукты значительно больше денег. «В 2022 году в Германии розничные цены на продукты питания, вероятно, вырастут более чем на 10%», — подводит итоги недавнего исследования эксперт по розничной торговле страховой компании Allianz Trade Орельен Дютуа. Это соответствует в среднем €250 дополнительных расходов на человека в год, пишет Handelsblatt.

Несмотря на недавнее повышение цен, розничные цены на продукты питания не отражают реальный рост цен за последние 18 месяцев. «Худшее для домохозяйств ещё впереди», — предупреждает Дютуа.

Согласно исследованию, с начала 2021 года производители продуктов питания и напитков в Германии повысили цены в среднем на 16,6%. Сильнее всего рост цен ударил по товарам повседневного спроса, включая масла (+53%), муку (+28%) и макаронные изделия (+19%) — в первую очередь из-за украинского кризиса.

В секторе розничной торговли цены на продукты питания, напротив, выросли на сравнительно скромные 6%. «История показала, что розничные цены обычно приспосабливаются к ценам производителей, хотя и с некоторым отставанием», — говорит Дютуа.

«Высокая инфляция и снижение продаж продуктов питания в магазинах после пандемии оказывают негативное влияние на рентабельность розничной торговли, — отмечает Дютуа. — В этом отношении рост цен, вероятно, в ближайшее время в значительной степени ударит по потребительским ценам».

Согласно недавнему опросу, проведённому мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo, 9 из 10 ритейлеров, реализующих продукты питания, планируют повышать цены и дальше. Основной причиной роста цен являются более высокие затраты на электроэнергию, закупку сырья и товаров производственного назначения.

В последнее время аграрный сектор также подавал потребителям «совсем не обнадеживающие сигналы». На этой неделе Немецкая ассоциация фермеров предупредила, что напряжённая ситуация на сельскохозяйственных рынках из-за украинского кризиса, вероятно, будет сохраняться ещё несколько месяцев. По словам заместителя генерального секретаря ассоциации Удо Хеммерлина, перебои с поставками могут продолжиться и в следующем году, и после урожая 2023 года. Следовательно, потребителей будет ждать «дальнейшее повышение цен».

«В случае с молочными продуктами и более долгосрочными контрактами цены в магазинах ещё не повысились, это произойдёт только в ближайшие недели и месяцы, — заявил Бьорн Бёргерман, управляющий директор Ассоциации молочной промышленности Германии. — Вполне возможен рост на 20%», — передаёт Handelsblatt.