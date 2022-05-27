SCMP: дефицит сахара усугубляет мировой продовольственный кризис

Похоже, что из-за обострения конфликта на Украине на мировых рынках вскоре образуется нехватка не только зерна, но и сахара, пишет South China Morning Post. Это сопровождается ростом цен, от чего больше всего пострадают беднейшие слои населения. При этом многие страны начинают вводить ограничения на экспорт, чтобы обеспечить сахаром внутренний рынок, отмечается в статье.

Беспокойство по поводу надвигающегося глобального продовольственного кризиса усилилось по мере того, как последствия кризиса на Украине начали сказываться на перебоях с поставками не только зерна, но и сахара, сообщает South China Morning Post. При этом ожидается, что ограничения на экспорт, которые вводят многие страны, приведут к дальнейшему росту цен.



По всей вероятности, больше всего пострадают от повышения цен на сахар наименее развитые страны мира. Но производство сахара в Китае, по прогнозам, в этом году также будет ниже, чем ожидалось — а это означает, что для удовлетворения внутреннего спроса потребуется больше импорта. Однако есть признаки того, что потребление сахара в Китае уже снижается на фоне роста стоимости импорта и ужесточения коронавирусных ограничений.



Уже несколько стран предприняли шаги по ограничению экспорта основных продовольственных товаров после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля, опасаясь, что их продовольственная безопасность находится под угрозой из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию. В понедельник Казахстан также ввёл запрет на экспорт белого и тростникового сахара сроком на полгода, сообщается в статье.

Ранее в этом месяце Пакистан ввёл полный запрет на экспорт сахара, опасаясь высокой инфляции. Россия в марте также запретила экспорт сахара до конца августа после ужесточения западных санкций, напоминает South China Morning Post.



Кроме того, поступают сообщения о том, что компании по производству сахарного тростника в Бразилии, которая считается крупнейшим в мире производителем и экспортёром, также отменяют некоторые экспортные контракты и переключаются на производство этанола, стремясь заработать на высоких ценах на энергоносители, которые также подскочили на фоне глобального кризиса, говорится в статье.



Бразильским компаниям довольно просто переключиться на производство этанола, если это имеет смысл с экономической точки зрения — и это может ещё больше подтолкнуть вверх цены на мировых рынках сахара, считает Дарин Фридрихс, основатель и директор по маркетинговым исследованиям аналитической компании Sitonia Consulting в Шанхае. «В условиях быстрого роста цен на продовольствие всё больше стран стремятся снизить внутреннюю инфляцию за счёт ограничения экспорта, но это может нарушить цепочки поставок и привести к повышению цен на мировых рынках», — поясняет эксперт.



Поскольку цены на продукты питания и энергоносители растут, всё больше внимания уделяется возможности использования продуктов питания для производства топлива, рассказал Фридрихс. По его мнению, пора «зажечь красный свет», поскольку это может негативно отразиться на гарантиях продовольственной безопасности.



В то же время коммерческий директор компании AB Sugar China Донг Сяоцян, несмотря на растущую озабоченность по поводу поставок сахара, не ожидает возникновения глобального дефицита в этом году, поскольку ведущие производители сахара наращивают производство. По его оценкам, Индия и Таиланд — второй по величине производитель сахара в мире и второй экспортёр, соответственно — в 2022 году планируют рост производства.



«Большинство стран, объявивших о запрете на экспорт, являются мелкими производителями сахара с жёстким балансом между спросом и предложением. Да и в Бразилии было расторгнуто не так много контрактов», — отметил эксперт. По его мнению, эти меры свидетельствуют скорее о появлении «эмоционального напряжения» на фоне перебоев с поставками продуктов питания, включая сахар.



Сложности с внутренними поставками сахара на данный момент наблюдаются в основном на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. Когда предложение от крупных экспортёров станет достаточным, у них не будет недостатка в сахаре, хотя цены будут выше, чем в прошлом году, прогнозирует эксперт. Аналитики из China Futures также ожидают, что увеличение производства в Индии и Таиланде компенсирует потенциальное падение производства в Бразилии в этом году.



Китай является одним из крупнейших в мире производителей сахара, однако по-прежнему зависит от импорта примерно на одну треть от общего объёма поставок, поясняется в статье. В 2020 году Китай отменил протекционные тарифы на сахар и обновил правила управления государственным резервом сахара. По мере того как страны переходят к ограничению экспорта, Министерство сельского хозяйства Китая снизило свой прогноз внутреннего производства сахара в текущем маркетинговом году до 9,72 млн тонн с 10,07 млн ​​тонн, что почти на 9% меньше, чем год назад.



В то же время импорт сахара в Китай в апреле вырос на 134,5% по сравнению с прошлым годом, после продолжавшегося в течение шести месяцев подряд спада. При этом Бразилия является крупнейшим источником — её доля составляет почти 77%, говорится в статье. Но эксперты заверяют, что цепочка поставок сахара в Китае безопасна, а в национальных резервах находится от 7 до 8 млн тонн, пишет South China Morning Post.



Недавние вспышки коронавируса в Китае также сказываются на внутреннем спросе, и эта тенденция отразилась в резком падении розничных продаж и доходов сектора общественного питания в апреле по сравнению с прошлым годом. Меры по борьбе с коронавирусом коснулись и логистики. «Сейчас наблюдается заметное снижение дискреционных расходов потребителей в категории продуктов питания и напитков. Из-за этого трудно с оптимизмом смотреть на спрос на сахар в Китае», — пояснил Фридрихс.

