France 3: «проблема национального масштаба» — в Италии взлетела цена на кофе

В Италии посетители кофеен возмущены ростом цен: в некоторых регионах теперь приходится платить за кофе два евро вместо одного из-за проблем с поставками и инфляции. Для итальянцев это проблема национального масштаба: жители страны выпивают 30 миллионов чашек кофе в день, рассказывает France 3.

Сколько стоит кофе? Такой вопрос занимает умы итальянцев с тех пор, как Франческо Санапо, владелец этого заведения, совершенно неожиданно получил штраф в тысячу евро.

ФРАНЧЕСКО САНАПО, владелец кафе Ditta Artigianale во Флоренции (Италия): Когда один из посетителей обнаружил, что наш кофе без кофеина стоит два евро, он вышел из себя: стал жаловаться на цену, причитать, а потом обвинил нас в обмане, в том, что мы воры, и вызвал полицию.

Официально полиция не нашла состава преступления. Торговца всего лишь обвинили в том, что он не указал на видном месте новую цену.

При этом у других посетителей два евро за кофе не вызывают возмущения.

ИТАЛЬЯНКА: Кофе за два евро? Но это дёшево! За границей он стоит гораздо дороже.

ИТАЛЬЯНЕЦ: По-моему, не существует единой цены. Как всегда, она зависит от качества.

ДРУГАЯ ИТАЛЬЯНКА: Справедливая цена — 1,2 евро. Ниже — совсем дёшево, а выше — слишком дорого.

Кроме покупки запасов, кофейням надо выплачивать зарплату сотрудникам, электричество и аренду. По словам Франческо Санапо, 1,2 евро за кофе для этого просто недостаточно.

ФРАНЧЕСКО САНАПО: Наш кофе выращивают на крошечной плантации в Мексике, в регионе Чьяпас. Он полностью лишён кофеина, это натуральный продукт, произведённый с соблюдением принципов справедливой торговли. Что вам ещё надо? За качество надо платить.

Кофейные зёрна стоят всё дороже: кризис в здравоохранении и плохой урожай привели к росту цен. Для итальянцев, которые выпивают 30 миллионов чашек кофе в день, это проблема национального масштаба.

КАМИЛЛА РИЖАД, корреспондентка France 3: В 2021 году цена на эспрессо в Италии выросла почти на 40 процентов. В этом году она в среднем может подняться до 1,5 евро — по-прежнему дешевле, чем во Франции.