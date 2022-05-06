Guardian: «будем ждать возвращения» — итальянский бизнес страдает из-за отсутствия туристов из России

Итальянские предприниматели жалуются на тяжёлое финансовое положение из-за отсутствия туристов из России, сообщает The Guardian. В Скалеи, на южном побережье Италии, рассказывают, что пандемия коронавируса и отказ ЕС признавать вакцину «Спутник V» и так оставили курорт практически без туристов из России, а санкции и запрет на полёты российских самолётов означают, что россияне вряд ли вернутся в обозримом будущем.

На рекламном щите агентства недвижимости и застройщика Rotondaro Costruzioni услуги перечислены на итальянском и русском языках, как и детали выставленной на продажу недвижимости в витрине офиса компании.

Как отмечает The Guardian, здание компании, большинство клиентов которой были гражданами России, расположено недалеко от побережья самого южного региона Италии Калабрия, омываемого чистым синим морем. Это не роскошные Коста-Смеральда на Сардинии или Форте-дей-Марми в Тоскане, где арестовали виллы и яхты, принадлежащие российским олигархам. Это небольшой городок Скалея, «неприметный курорт со средневековой деревней на вершине холма», экономика которого процветала в последнее десятилетие во многом благодаря обычным россиянам, которые стекались сюда в поисках дешёвой недвижимости и солнца.

Сейчас владелец компании Никола Ротондаро закрывает сделку по продаже двухкомнатной квартиры стоимостью €22 тыс. евро живущему недалеко от Неаполя мужчине с русскими и украинскими корнями. Однако Ротондаро признаётся, что даже это его не сильно воодушевляет, так как пандемия коронавируса и отказ ЕС признать вакцину «Спутник V» оставили Скалею практически без туристов из России, а санкции и запрет на полёты российских самолётов означают, что россияне вряд ли вернутся в обозримом будущем.

«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают, они отрезаны», — признаётся итальянский предприниматель.

Причём Ротондаро не единственный, кто жалуется на тяжёлое финансовое положение. В маленьком городке с населением чуть менее 11 тыс. человек насчитывается около 30 агентств недвижимости, многие из которых ориентированы на российский рынок. От отсутствия туристов из России, которые, как правило, тратят больше итальянцев и приезжают не только летом, несут потери рестораны, бары и магазины.

О том, что некогда россияне были завсегдатаями, в ресторане La Playa говорит не только наличие меню на русском языке, но и русскоговорящий персонал. Однако когда журналисты британского издания посетили ресторан в обеденное время во время одного из национальных праздников, посетителей было немного.

«Обычно здесь много русских. Сейчас нет ни одного. И они много тратят», — рассказал официант Сальваторе, добавив, что надеется на возвращение россиян к лету в случае скорого окончания спецоперации на Украине.

Как отмечает The Guardian, россияне стали активно обращать внимание на этот итальянский курорт с 2010 года. Среди приезжавших были школьные учителя, университетские профессора и врачи, которые скупали недорогую недвижимость, которую и сегодня можно купить за €14 тыс. Самым известным владельцем недвижимости в Скалеи среди россиян был актёр Борис Клюев.

Мария Степура, которая купила дом в Скалеи в 2010 году, является президентом ассоциации поддержки российских соотечественников «Калабрия — Россия», которая помогает продвигать Калабрию в России и оказывает помощь с итальянской бюрократией покупателям недвижимости. По её словам, курс рубля в то время означал, что купить дом в Калабрии было дешевле, чем приобрести землю в Подмосковье.

В местной прессе Скалею называют «маленькой Москвой в Калабрии», однако мэр города Джакомо Перротта с подобной формулировкой не согласен. По его словам, в городе, помимо русской общины, есть также много поляков, румын и украинцев, и все они мирно уживаются.

«Мы будем ждать возвращения русских», — заявил Перротта. Мэр опасается, что его город ждёт непростое лето, но рассчитывает, что бюджет спасут итальянские туристы, которые истосковались по путешествиям за два года пандемии.