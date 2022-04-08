Их отсутствие будет ощутимо — Guardian о влиянии на итальянский бизнес сокращения потока туристов из России

Хотя Италия поддержала страны ЕС в решении ввести санкции против России, отсутствие российского импорта итальянских товаров и туристов из России может серьёзно ударить по экономике страны, пишет The Guardian. Как передаёт издание, производители вина и предметов роскоши уже заявили о существенном сокращении экспорта, а туристическая отрасль, ещё не до конца оправившаяся от последствий пандемии, очевидно, скоро почувствует нехватку платёжеспособных гостей из России.

Правительство Италии открыто выступает вместе с другими странами ЕС против военной спецоперации России на Украине и поддержала все европейские санкции в отношении Москвы, однако страна продолжает серьёзно зависеть от импорта российского газа — хотя премьер–министр Италии Марио Драги категорически отказался от требований платить за него в рублях, пишет The Guardian.

Тем временем аналитики считают, что отсутствие российского импорта итальянских товаров и туристов из России грозить сорвать и без того уязвимое восстановление экономики Италии после пандемии. В конце марта Economist Intelligence Unit снизил прогнозы экономического роста по всему ЕС, но заявил, что Италия пострадает сильнее всего: её рост замедлится до 3,4% в этом году в сравнении с 4,4% в прошлом году из-за удара по торговле с Россией и вторичных последствий, таких как рост цен на топливо и проблемы с цепочками поставок.

Во вторник предстатель ассоциации виноделов Federvini Микаэла Паллини заявила, что конфликт на Украине может привести к «необратимым долгосрочным последствиям» для итальянских виноделов. Она отметила, что Италия была крупнейшим поставщиком вина на Украину и в Россию. Объёмы экспорта в эти страны в прошлом году составили €400 млн — около 6% от всего винного экспорта Италии. В этом году этот показатель резко сократится, отмечает газета.

Производители предметов роскоши заявили, что ожидают аналогичного спада в объёмах экспорта. Популярный у российских туристов прибрежный курорт Форте-дей-Марми, по сообщениям, приостановил планы расширения через несколько дней после начала спецоперации.

По словам преподавателя кафедры бизнеса и менеджмента Университета Луис в Риме Микеле Костабиле, туристический сектор Италии, который уже пострадал от пандемии в последние два года, будет затронут ещё сильнее . Хотя российские туристы в Италии немногочисленны и не проводят в стране много времени, по экономическому эффекту своего присутствия в стране они занимали второе место, уступая только гостям из Германии.

«Традиционно среднестатистический посетитель из России оставался в Италии пять или более дней, а не два или три, как гости из большинства других стран, и тратил в день примерно на 65% больше , чем средний турист, — поясняет Костабиле. — Уверяю вас, отсутствие российских посетителей в этом секторе будет ощущаться».

Продавец элитного магазина часов в Риме Марк Антонио Эспозито считает, что последствия конфликта были видны с самого начала. «У нас было достаточно состоятельных российских клиентов, чтобы мы наняли русскоговорящего сотрудника. Но я не думаю, что видел больше двух или трех русских с начала года»,— признаётся он.