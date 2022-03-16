Ruetir: сотрудники аэропорта в Пизе отказались грузить оружие под видом гуманитарной помощи Украине

Сотрудники гражданского аэропорта в Пизе увидели, что под видом гуманитарной помощи Украине власти собирались поставить оружие, военное снаряжение и взрывчатые материалы, пишет информационный портал Ruetir. Они отказались это делать и сообщили в профсоюз. Теперь итальянские политики требуют объяснений от министра обороны Италии и от мэра Пизы, а на субботу намечены демонстрации против таких поставок.