Ruetir: сотрудники аэропорта в Пизе отказались грузить оружие под видом гуманитарной помощи Украине

Сотрудники гражданского аэропорта в Пизе увидели, что под видом гуманитарной помощи Украине власти собирались поставить оружие, военное снаряжение и взрывчатые материалы, пишет информационный портал Ruetir. Они отказались это делать и сообщили в профсоюз. Теперь итальянские политики требуют объяснений от министра обороны Италии и от мэра Пизы, а на субботу намечены демонстрации против таких поставок.
На сайте итальянского объединения профсоюзов появилось сообщение, которое можно назвать не просто спорным, пишет Ruetir. «Некоторые сотрудники гражданского аэропорта имени Галилео Галилея в Пизе проинформировали нас об очень серьёзном факте: «гуманитарные» рейсы отправляются из грузового отсека гражданского аэропорта и должны быть заполнены провизией, едой, медикаментами и всем остальным, что может быть полезно для украинского народа, который уже несколько недель страдает от бомбардировок и военных действий. Но это не так!»
По словам издания, когда погрузочная команда подошла к самолёту, она увидела контейнеры, полные разных видов оружия, снаряжения и взрывчатых материалов. Работники отказались загружать такой груз. «Мы строго осуждаем такую фальсификацию, которую цинично прикрывают понятием «гуманитарная», чтобы продолжать подпитывать боевые действия на Украине».
Чтобы призвать к прекращению поставок оружия, профсоюз в субботу 19 марта организует в аэропорту Пизы демонстрацию. Её слоганом предлагают сделать: «Мосты мира, а не рейсы войны из Тосканы».
«Мы хотим ответов и объяснений, — заявили местные политики Маурицио Асербо и Джованни Бруно. — Граждане имеют право знать, какого рода военную операцию ведёт их страна, особенно когда город предоставляет свои аэропорты, становится прямым действующим лицом в конфликте с одной стороны и возможной целью — с другой».
Политики запросили комментарии у министра обороны Италии, в том числе на парламентской сессии, а также у мэра Пизы Мишеля Конти. По их словам, невозможно представить, чтобы мэр города ничего не знал и ничего не мог сказать по столь важному вопросу, пишет Ruetir.
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