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Ruetir: сотрудники аэропорта в Пизе отказались грузить оружие под видом гуманитарной помощи Украине

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Сотрудники гражданского аэропорта в Пизе увидели, что под видом гуманитарной помощи Украине власти собирались поставить оружие, военное снаряжение и взрывчатые материалы, пишет информационный портал Ruetir. Они отказались это делать и сообщили в профсоюз. Теперь итальянские политики требуют объяснений от министра обороны Италии и от мэра Пизы, а на субботу намечены демонстрации против таких поставок.
Ruetir: сотрудники аэропорта в Пизе отказались грузить оружие под видом гуманитарной помощи Украине
AP
На сайте итальянского объединения профсоюзов появилось сообщение, которое можно назвать не просто спорным, пишет Ruetir. «Некоторые сотрудники гражданского аэропорта имени Галилео Галилея в Пизе проинформировали нас об очень серьёзном факте: «гуманитарные» рейсы отправляются из грузового отсека гражданского аэропорта и должны быть заполнены провизией, едой, медикаментами и всем остальным, что может быть полезно для украинского народа, который уже несколько недель страдает от бомбардировок и военных действий. Но это не так!»  
 
По словам издания, когда погрузочная команда подошла к самолёту, она увидела контейнеры, полные разных видов оружия, снаряжения и взрывчатых материалов. Работники отказались загружать такой груз. «Мы строго осуждаем такую фальсификацию, которую цинично прикрывают понятием «гуманитарная», чтобы продолжать подпитывать боевые действия на Украине».
 
Чтобы призвать к прекращению поставок оружия, профсоюз в субботу 19 марта организует в аэропорту Пизы демонстрацию. Её слоганом предлагают сделать: «Мосты мира, а не рейсы войны из Тосканы».
 
«Мы хотим ответов и объяснений, — заявили местные политики Маурицио Асербо и Джованни Бруно. —  Граждане имеют право знать, какого рода военную операцию ведёт их страна, особенно когда город предоставляет свои аэропорты, становится прямым действующим лицом в конфликте с одной стороны и возможной целью — с другой».
 

Политики запросили комментарии у министра обороны Италии, в том числе на парламентской сессии, а также у мэра Пизы Мишеля Конти. По их словам, невозможно представить, чтобы мэр города ничего не знал и ничего не мог сказать по столь важному вопросу, пишет Ruetir. 

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источник
Ruetir США Северная Америка
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авиалинии аэропорт Италия спецоперация России на Украине Украина
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