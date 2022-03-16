Рон Пол: власти США делают всё, чтобы втянуть собственную страну в третью мировую

Экс-кандидат в президенты США Рон Пол обрушился с критикой на американские власти за их курс в отношении украинского кризиса. Администрация Байдена не только помогает дипломатическому разрешению конфликта, но и, напротив, старательно обостряет его, несмотря на риск ядерного уничтожения, пишет политик в своей статье.

Третья неделя спецоперации России на Украине даёт небольшую надежду на то, что переговоры между двумя сторонами могут вскоре привести к прекращению огня. Но на фоне «настойчивых воинственных разговоров» в Вашингтоне создаётся впечатление, что американскому правительству очень не хочется, чтобы это произошло, пишет бывший кандидат в президенты США Рон Пол.

«Конгресс и администрация Байдена, похоже, полны решимости втянуть Соединённые Штаты в войну с Россией из-за Украины. Сенатор Линдси Грэм открыто призывает убить российского президента, и многие в палате представителей требуют от администрации установить «бесполётную зону» над Украиной», — обращает внимание политик.

«Они что, спятили? Бесполётная зона означает уничтожение всего, что может помешать полному господству США в воздухе. Она подразумевает атаку на российские системы ПРО и ПВО на территории России. Другими словами, третью мировую войну», — подчёркивает Пол.

По его словам, события на Украине могут «вызывать отвращение». Но возникает вопрос, действительно ли стоит обострять конфликт, который грозит ядерным уничтожением. К сожалению, именно такой точки зрения придерживается огромная группа американских парламентариев.

Украинский кризис во многом восходит к временам администрации Обамы. Чиновники Госдепартамента, включая Викторию Нуланд и Энтони Блинкена, спланировали и осуществили свержение Виктора Януковича, которое привело к современному конфликту, поскольку новое правительство, пришедшее к власти в результате переворота, начало требовать членства в НАТО, напоминает Пол.

«При президенте Байдене Блинкен, Нуланд и другие лица, ответственные за этот гнусный акт («евромайдан». — ИноТВ), вернулись в правительство на более высокие посты. И они продолжают продвигать свою повестку в отношении Украины», — обращает внимание политик.

На прошлой неделе госсекретарь Блинкен попытался отправить польские истребители советского производства на Украину. Когда Варшава дала своё согласие, Министерство обороны США всё же вмешалось и «отменило этот невероятно рискованный шаг». «Государственный департамент стремится втянуть нас в войну, а Пентагон — нас от неё оградить. Какая ирония!» — удивляется Пол.

Но больше всего его возмущает то, что США не добиваются переговоров с Россией. Напротив, американские власти усугубляют ситуацию, по их собственному признанию, надеясь на «стратегическое поражение» Москвы.

«Очень похоже на то, что администрация Байдена намерена сражаться с Россией до последнего украинца. Единственное решение для США — уйти. Пусть русские и украинцы договариваются. То есть никакого НАТО для Украины и никаких американских ракет у границ России? И что с того! Закончите конфликт, затем покончите с НАТО», — заключает Рон Пол.