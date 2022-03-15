Le Monde: представители США и Китая на переговорах не смогли достичь понимания по России

Несмотря на «содержательные» и «открытые» переговоры в Риме, в Вашингтоне по-прежнему «глубоко обеспокоены» тем, что Пекин не стал осуждать российскую спецоперацию на Украине, пишет Le Monde. На фоне слухов о просьбе Кремля к КНР оказать ей экономическую и военную помощь Соединённые Штаты предупредили, что не позволят какой-либо стране компенсировать потери России от западных санкций.

В понедельник, 14 марта, в Риме прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи, сообщает Le Monde. В официальном заявлении Белого дома по итогам семичасовых переговоров говорится о «содержательных обсуждениях» российской спецоперации на Украине. Американская сторона также напомнила о том, что важно «поддерживать открытые каналы связи между США и Китаем».

Хотя одна из высокопоставленных сотрудниц Белого дома назвала эти переговоры «напряжёнными» и «очень открытыми», они не изменили позиции стран по вопросу конфликта на Украине, пишет издание. Согласно тому же анонимному источнику, в Вашингтоне по-прежнему «глубоко обеспокоены» тем, что Китай встал на сторону России в украинском конфликте. Кроме украинского кризиса, на встрече, подготовку к которой начали в декабре, обсуждали вопросы Северной Кореи и Тайваня, а также китайско-американских двусторонних отношений.

В то же время, отмечается в статье, сотрудница администрации Байдена не захотела прокомментировать информацию американских СМИ о том, что Москва попросила Пекин предоставить ей экономическую и военную помощь для ведения спецоперации. В России и Китае опровергли эту информацию. «Китай решительно осуждает слова и действия, которые приводят к распространению ложной информации, искажают и дискредитируют позицию Китая», — цитирует официальное информационное агентство «Синьхуа» слова Ян Цзечи.

В понедельник официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит, какой объём материальной, экономической или финансовой помощи предоставляет России Китай или любая другая страна. Прайс также напомнил, что у Китая есть «сильные рычаги давления» на Москву, с помощью которых он может добиться прекращения конфликта на Украине. В то же время представитель Госдепа заметил, что США ясно дали понять Пекину, что «не будут сидеть без дела» и «не позволят какой-либо стране компенсировать потери России» из-за западных санкций. При этом пока Вашингтон не уточнил, какие действия китайской стороны могут повлечь за собой ответную реакцию и какой может быть эта реакция.

Как напоминает французская газета, с начала российской спецоперации на Украине коммунистический режим Китая, который ценит свои отношения с Москвой и разделяет с ней враждебность по отношению к США, не стал призывать президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. По сообщениям агентства «Синьхуа», Ян Цзечи заявил, что Пекин будет содействовать переговорам для прекращения конфликта на Украине. Дипломат добавил, что Китай и США должны укрепить диалог, эффективно преодолевать разногласия и избегать конфликтов и столкновений, пишет Le Monde.