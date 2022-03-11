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DWN: вслед за Китаем от доллара отворачивается и Юго-Восточная Азия

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Страны Восточной и Юго-Восточной Азии постепенно снижают свою зависимость от доллара США, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, в последние годы в регионе значительно увеличилось количество расчётов в национальных валютах. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины.
DWN: вслед за Китаем от доллара отворачивается и Юго-Восточная Азия
AP

Несколько стран Восточной и Юго-Восточной Азии постепенно отказываются от использования доллара США в трансграничной торговле. Вместо этого они стремятся проводить больше операций в национальных валютах. В таком переходе решающую роль играют финансовые и политические факторы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В последние годы в регионе значительно увеличилось количество расчётов в национальной валюте, то есть коммерческих операций, осуществляемых исключительно в национальных валютах участвующих в них стран.
 
Постепенная регионализация систем обработки платежей в обход американской мировой резервной валюты даёт о себе знать в виде институциональных нововведений. В августе 2020 года Министерство финансов Японии подписало с Центральным банком Индонезии соглашение об использовании национальных валют в двусторонней торговле. Соглашение направлено на «укрепление макроэкономической стабильности путём поощрения использования национальных валют в торговле и прямых инвестициях между Индонезией и Японией».
 
Ещё в 2016 году Таиланд и Малайзия заключили аналогичное соглашение об использовании бата и ринггита. В следующем году к нему присоединилась Индонезия, а весной 2019 года — Филиппины.
 
В основу модели положена стратегия, разработанная Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которой государствам-членам предлагается делать ставку на использование своих национальных валют для оплаты транзакций, а не на «всё ещё господствующий» доллар.
 
АСЕАН считает себя лидером в области использования региональных валют. Но это ещё не всё: амбиции стран выходят далеко за рамки этого аспекта и направлены на большую экономическую и политическую интеграцию региона в целом. Для достижения этой цели АСЕАН по примеру Евросоюза стремится создать совместно управляемые структуры.
 
Ни одна страна в регионе не добивается полного исключения доллара из своих торговых операций с соседями столь последовательно, как Китай.
 
Многомиллиардный газовый контракт сроком на 30 лет, подписанный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале зимних Олимпийских игр, знаменует «стратегический отход от доллара» — китайцы собираются платить за сибирский газ исключительно в евро. Кроме того, параллельно с газовым контрактом на 10 лет был продлён и нефтяной. В какой валюте будут осуществляться операции в рамках этого соглашения, пока неясно.
 
В сентябре прошлого года российская нефтяная компания «Газпром нефть» объявила, что взаиморасчёты за некоторые услуги между двумя странами из долларов будут переведены в рубли или юани. Между тем доля доллара в китайско-российской торговле упала до менее чем 50% от общего объёма сделок.
 
В середине февраля глава Народного банка Китая И Ган заявил, что более пристальное внимание к местным валютам укрепило «систему финансовой защиты» региона от внешних потрясений. Как отмечает издание, действия Пекина направлены ​​не просто на превращение юаня в признанную валюту для международной торговли, а с прицелом на далёкое будущее — в резервную валюту и реальную альтернативу доллару.
 
В то время как Китай продвигает «дедолларизацию» в первую очередь по финансовым и геополитическим причинам — в частности, в качестве защитной меры от возможных санкций со стороны США, — Юго-Восточная Азия, вероятно, переходит на национальные валюты в первую очередь из-за опасений неизбежного «сдвига центров тяжести» в международной финансовой системе и «значительного оттока капитала», отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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