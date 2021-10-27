Euronews: Сальвадор первым в мире перешёл на криптовалюту — но её преимущества пока под вопросом

В сентябре Сальвадор стал первой в мире страной, которая официально перешла на криптовалюту. Вице-президент Феликс Уллоа заявил в интервью Euronews, что это даёт его стране большие преимущества, несмотря на риск. Однако электронные деньги далеко не всем по душе, и некоторые сальвадорцы до сих пор протестуют против такой политики.
Сальвадор стал в сентябре первой страной в мире, которая приняла криптовалюту в качестве законного платёжного средства. Биткоин теперь можно использовать в любой денежной операции, количество пунктов выдачи за него наличных растёт. Всё больше людей рассчитываются электронными деньгами.
Но сомнения по поводу криптовалюты в Сальвадоре остаются. О них рассказал в интервью Euronews вице-президент этой центральноамериканской страны Феликс Уллоа.
ФЕЛИКС УЛЛОА, вице-президент Сальвадора: Пока всё идет очень хорошо. Правда, когда биткоин, который является одной из многих криптовалют, был официально введён в обращение, многие эксперты предупреждали о его волатильности. Говорили, что он может быть использован для отмывания денег, высказывался целый ряд разумных сомнений. Я надеюсь, что со временем они развеялись. Наша страна уверенно начала этот процесс, который уже получил народную поддержку. У нас более трёх миллионов текущих счетов в биткоинах — это более чем вдвое превышает количество счетов в обычных коммерческих банках.
Но электронные деньги по душе не всем. Впервые с 2019 года, когда к власти в Сальвадоре пришёл президент Найиб Букеле, состоялись уличные протесты. Люди выкрикивали лозунги и несли транспаранты: «Биткоин — это мошенничество»,«Хватит авторитаризма!». Правительство отреагировало на это запретом массовых собраний для предотвращения вспышки коронавируса.
ФЕЛИКС УЛЛОА: Именно это вывело нас на пик эпидемии — резко поднявшийся уровень заражения был вызван этими демонстрациями против биткоина. Несмотря на это, Сальвадор остаётся мировым лидером в области криптовалют. Он покажет свой финансовый потенциал инвесторам высокого уровня, которые собираются встретиться в ноябре в Сан-Сальвадоре.
В Сальвадоре уже в течение 20 лет в хождении находится доллар США. И биткоин был принят, чтобы оживить испытывающую трудности экономику. Но многие считают его непостоянной, непрозрачной, загадочной валютой, которая может быть выгодна тем, у кого большой капитал.
Введение криптовалюты также чревато потерей денежного суверенитета. Вице-президент это отрицает.
ФЕЛИКС УЛЛОА: Как раз наоборот: это освобождение. Человек теряет свою автономию, когда подчиняется фиатным валютам (стоимость которых обеспечивается государством). Раньше у нас был только американский доллар, и это делало нас зависимыми от Федерального резерва. Другими фиатными валютами могут быть евро, фунт стерлингов. А на рынке криптовалют таких фидуциарных правил нет, и вы получаете преимущество.
Дала ли Сальвадору преимущество ставка на криптовалюту, пока не известно.
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